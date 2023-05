TV-Highlight ab Mai: Neue Folgen „Hartz und herzlich“ aus Mannheimer Benz-Baracken auf RTLZWEI

Von: Sina Koch

Seit Jahren erfreut sich die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken von Mannheim großer Beliebtheit. Jetzt kündigt RTLZWEI neue Folgen an! Wann es soweit ist:

Die Benz-Baracken von Mannheim – ein sozialer Brennpunkt, geprägt von viel Armut. Zahlreiche Menschen leben hier, manche am Existenzminimum, manche gerade so, dass sie ihre Miete für den nächsten Monat noch zahlen können. Seit Jahren begleitet RTLZWEI Menschen aus dem sozial schwachen Viertel mit der Kamera. Im Mai soll es neue Folgen von der beliebten Sozialdoku „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken geben, wie MANNHEIM24 berichtet.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: Wiedersehen in den Benz-Baracken – wann die neuen Folgen im TV laufen

Zu den beliebtesten Teilnehmern der RTLZWEI-Sendung gehören Elvis, Janine und Dagmar (†67), die ihre Fans schon seit Jahren im deutschen Fernsehen begeistern. Die erste Folge „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken von Mannheim wurde im Mai 2017 ausgestrahlt. Seither schalten Millionen von Menschen ein, wenn es wieder darum geht, Elvis und Co. bei ihrem Alltag, ihren Sorgen und ihren Ängsten zu begleiten. Auch den ein oder anderen Todesfall mussten die Zuschauer bereits verkraften: Zuletzt war die erst 16-jährige „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin Lisa-Marie verstorben.

Wie RTLZWEI jetzt ankündigte, sollen bereits im Mai neue Folgen „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken von Mannheim ausgestrahlt werden! Los geht‘s ab Montag, den 8. Mai, um 16:05 Uhr. Die weiteren Folgen sind montags bis freitags um 16:05 Uhr auf RTLZWEI zu sehen.

Das passiert in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken

Was passiert in den neuen Folgen „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken von Mannheim? Natürlich sind die Lieblinge der Sendung wieder mit dabei: Janine erreicht einen großen Meilenstein – ihr eigener Laden steht kurz vor der Eröffnung. Gar nicht so einfach, denn schließlich ist Janine Mutter von Zwillingen und muss die beiden alleine großziehen!

Bei ihrem Bruder Pascal läuft es derweil nicht so gut: Seine Freundin Michelle und er haben sich getrennt. Der 21-Jährige leidet sehr unter dem Beziehungsaus und will weiterhin um die Liebe kämpfen. Außerdem sitzt Pascal auf heißen Kohlen. Der „Hartz und herzlich“-Teilnehmer hat ein Praktikum bei der Deutschen Bahn absolviert, das ihm sehr gut gefallen hat. Aufgrund einer Lese-Rechtschreibschwäche ist der Hartz-IV-Empfänger in seiner Berufswahl stark eingeschränkt. Umso mehr hofft er nun auf eine Festanstellung.

„Hartz und herzlich“: Neue Folgen zeigen auch den Baracken-Liebling Elvis

Aber es gibt auch ein Wiedersehen mit Elvis! Der achtfache Familienvater ist gleich zu Beginn der neuen Folgen zu sehen. Der Kult-Bewohner feiert seinen 50. Geburtstag. Der achtfache Familienvater ist ein Geburtstagsmuffel und würde seinen Ehrentag lieber geheim halten wollen. Doch er hat die Rechnung ohne seine Familie gemacht. Bei seiner Großfamilie ist nämlich immer etwas los!

Wer bis zum 08. Mai unter einem „Hartz und herzlich“-Entzug leidet, kann aktuell auf RTLZWEI und RTL+ die Wiedersehensfolgen von „Hartz und herzlich“ schauen. Hier werden ehemalige Sozialdoku-Teilnehmer Jahre später erneut besucht – und aufgedeckt, was sich in ihrem Leben nach der Sendung geändert hat. Auch der „Hartz und herzlich“-Liebling Martin ist in der Wiedesehensfolge zu sehen. (sik)