Scream 6: Der offizielle Trailer zum Slasher-Film

Scream VI © Paramount Pictures

Für die Zuschauer ist die Antwort auf die Frage nach dem Lieblings-Horrorfilm Scream oder eine der Fortsetzungen. Nun löst der offizieller Trailer zu Scream VI Freude aus. Ein neuer Ghostface-Killer nimmt die Überlebenden diesmal in New York City ins Visier.

Am 10. März kommt nur 14 Monate nach dem letzten Teil die Slasher-Fortsetzung „Scream VI“ in die Kinos, zu der Paramount Pictures jetzt auch den ausführlichen, offiziellen Trailer herausgegeben hat. Ein neuer Ghostface-Killer verfolgt die Überlebenden des Vorgängerfilms bis nach New York City, wo sie es mit einem vermeintlichen Ghostface-Fanboy zu tun bekommen, dessen Serienkillerschrein in der Vorschau zu sehen ist. Oder haben sie es etwa mit einer ganzen Ghostface-Gesellschaft zu tun? Schließlich behauptet dieses Geistergesicht, ganz anders als seine Vorgänger zu sein...

Nach der Ereignissen im letzten „Scream“-Film wollen die Überlebenden, gespielt von Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad), „Wednesday“-Star Jenna Ortega (Tara), Hayden Panettiere (Kirby) und Courteney Cox (Gale) einen Neuanfang in New York wagen. Doch dauert es nur bis zum nächsten Halloween, bis sich ein echter Ghostface-Schlitzer unter einer der berüchtigten Masken befindet. Den Trailer zum neuen Scream-Teil finden Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)