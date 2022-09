Schwach wie nie: Sommerhaus der Stars sinkt auf Quotentief

Von: Stella Rüggeberg

Am 14. September läuft bereits die dritte „Sommerhaus der Stars“-Folge im TV. Doch die Einschaltquoten lassen noch zu wünschen übrig. So schwach wie dieses Jahr performte die Realityshow noch nie.

Bocholt - Seit dem 7. September laufen die neuen „Sommerhaus der Stars“-Folgen immer mittwochs und sonntags bei RTL. Doch die hohen Einschaltquoten lassen noch auf sich warten. Ob dies der „No-Name-Z-Promis“ im Sommerhaus geschuldet ist, die Zuschauer lieber die Sendung online schauen, oder gar das Interesse an der Realityshow verloren haben, lässt sich aus den Quoten nicht erschließen. Fest steht: so niedrig war der Marktanteil noch nie.

Schwach wie nie: Sommerhaus der Stars sinkt auf Quotentief

Seit dem „Sommerhaus der Stars“-Startschuss am 7. September ging die Gesamt-Reichweite deutlich zurück. Vor allem am Sonntagabend war ein Quoten-Tief deutlich zu erkennen. Am 11. September schalteten nur 660.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ein und die Realityshow erzielte einen Marktanteil von schlappen 10 Prozent. Mit insgesamt 1,60 Millionen Zuschauern lagen die Einschaltquoten am Sonntagabend so tief wie noch nie.

Das „Sommerhaus der Stars“ läuft schon seit dem 13. Juli 2016 im Fernsehen © RTL+

Bei dem online Streamingdienst von RTL können Zuschauer die neusten Folgen schon vor der TV-Ausstrahlung sehen. Wie viele sich für RTL+ entscheiden, bleibt aber unklar. Die Online-Views zählen nicht zu den Einschaltquoten und ein anderes Auswertungssystem gibt es nicht. Ein Grund für ein mögliches Desinteresse am „Sommerhaus der Stars“ könnte auch die Anzahl der Realityshows im deutschen Fernsehen sein. Diese haben im vergangenen Jahr deutlich zugenommen.

Neue Realityshows in Deutschland 2021–2022 1. Prominent getrennt 2. Are You The One - Realitystars in Love 3. Claudias House of Love 4. Die Alm 5. Das große Promi-Büßen

Eric Sindermann nutzte Lüge, um Ex-Katha zu „Sommerhaus der Stars“ zu bewegen

Ein schwacher Start hat jedoch nichts zu bedeuten. Immerhin sind die Promis erst im „Sommerhaus der Stars“ angekommen und die großen Dramen und Diskussionen lassen noch auf sich warten.

Momentan fallen Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im „Sommerhaus der Stars“ mit ihren Beziehungsproblemen auf. So soll der Ex-Handballer seine Freundin mit einer dreisten Lüge in die Realityshow gelockt haben und dort bloß eine Show abziehen. Verwendete Quellen: dwdl.de, RTL+