Wann läuft „Schöne Bescherung“ mit den Griswolds 2020 im TV? Alle Sendetermine für den Kult-Film

Wann läuft „Schöne Bescherung“ mit den Griswolds 2020? Hier finden Sie alle Sendetermine an Weihnachten im TV und Stream.

„Schöne Bescherung“ ist seit 30 Jahren ein beliebter Weihnachtsfilm.

Chaos-Familie Griswold sorgt für Unterhaltung.

Wo läuft der Weihnachtsfilm?

München - Seit genau 30 Jahren gehört der Film „Schöne Bescherung“ zu Weihnachten dazu. 1989 wurde der Film, der im Original „National Lampoon’s Christmas Vacation“ heißt, in den USA gedreht und war schon damals ein voller Erfolg. Zu seinem 30. Geburtstag zeigt Kinobetreiber AMC Theatres den Klassiker in den Vereinigten Staaten in zahlreichen Lichtspielhäusern.

Auch für viele Deutsche darf die Komödie um das Weihnachtsfest bei der Chaos-Familie Griswold in der Vorweihnachtszeit ebenso wenig im Fernsehen fehlen wie die weißen Flocken am Weihnachtstag. Die Gags sind längst Kult: Die gigantische Lichterkette am Haus der Griswolds, die ein Atomkraftwerk in die Knie zwingt (und nebenbei die Nachbarn „Too-hod“ und „Margoo-ho“ blendet). Clark Griswolds Lichtgeschwindigkeits-Schlittenfahrt auf einer Metallplatte. Oder das Eichhörnchen, das plötzlich aus dem riesigen Christbaum springt. Und am Ende wird es doch noch das wunderbare Weihnachtsfest mit der ganzen Familie (trotz Klärgas-Explosion). Am besten genießt man den Film mit einem leckeren Egg Nog (wie Clark Griswold).

Wann läuft „Schöne Bescherung“ mit den Griswolds an Weihnachten 2020 im TV?

Das sind die Sendetermine für den Kult-Streifen „Schöne Bescherung“:

Samstag, 26. Dezember, 13.40 Uhr: Sat.1

„Schöne Bescherung“ an Weihnachten 2020 im Live-Stream von Sat.1

Falls Sie keine Lust haben, sich am Heiligen Abend und am zweiten Weihnachtsfeiertag vor den Fernseher zu sehen, können Sie auch einfach ihren Computer oder Laptop einschalten und sich dort das Programm von Sat.1 über einen Live-Stream anschauen. Der Sender verlangt dafür allerdings eine Registrierung für den sogenannten 7Pass, da einige Inhalte der Mediengruppe kostenpflichtig sind.

„Schöne Bescherung“ 2020 im Pay-TV wie Sky

Auch wenn die Griswolds nur einmal im Free-TV kommt, gibt es für Sky-Abonnenten die Möglichkeit, dort den Film anzusehen. Sieben Mal zeigt „Sky Family“ den Film

Donnerstag, 17. Dezember, 18.35 Uhr: Sky Family

Sonntag, 20. Dezember, 06.15 Uhr: Sky Family

Montag, 21. Dezember, 08.00 Uhr: Sky Family

Dienstag, 22. Dezember, 05:15 Uhr: Sky Family

Mittwoch, 23. Dezember, 20.15 Uhr: Sky Family

Freitag, 25. Dezember, 16.55 Uhr: Sky Family

Samstag, 26. Dezember, 10.25 Uhr: Sky Family

„Schöne Bescherung“ 2020 im Stream

Dafür haben Fans die Möglichkeit, die Weihnachts-Komödie bei verschiedenen Streaming-Anbietern zu sehen. Amazon und Maxdome haben „Schöne Bescherung“ in ihrem Angebot. Dort kann man den Film kaufen oder ausleihen. Der Streaming-Dienst Netflix bietet „Schöne Bescherung“ nicht an.

Auch beim größten Videoportal YouTube können Sie mittlerweile Kinofilme leihen oder kaufen.

gibt es im Youtube-Angebot zu Weihnachten 2019.

Griswolds „Schöne Bescherung“: Bei diesen Anbietern gibt es den Film an Weihnachten 20 im Stream

Bei diesen Streaming-Anbietern kann man „Schöne Bescherung“ kaufen:

Anbieter Option Preis Amazon leihen 3.98 € Amazon kaufen 3.98 € maxdome leihen 3.99 € maxdome kaufen 9.99 € iTunes leihen 3.99 € iTunes kaufen 9.99 € Google Play leihen 3.99 € Google Play kaufen 11.99 € Magenta TV leihen 3.87 € Magenta TV kaufen 9.69 €

Bei Maxdome ist der Weihnachtsfilm mit den Griswolds nicht im Abo inbegriffen.

Bei Netflix ist „Schöne Bescherung“ an Weihnachten 2020 nicht im Abo inbegriffen.

Bei Amazon Prime Video ist „Schöne Bescherung“ an Weihnachten 2020 nicht im Abo inbegriffen.

„Schöne Bescherung“: Der Trailer zum Griswold-Weihnachtsfilm

„Schöne Bescherung“: Darum geht es im Weihnachtsfilm-Klassiker

In Deutschland und Österreich kam der Film „Schöne Bescherung“ gar nicht erst in die Kinos, sondern wurde 1990 direkt auf Video herausgegeben. Damals noch unter dem Titel „Hilfe, es weihnachtet sehr“. Der Name war an den Vorgängerfilm „Hilfe, die Amis kommen“ angelehnt. Zum wirklichen Weihnachts-Kultfilm wurde „Schöne Bescherung“ durch die jährlichen Ausstrahlungen im deutschen Fernsehen.

Wer einen Weihnachtsfilm sucht, bei dem nicht Besinnlichkeit sondern Brüller-Gags im Mittelpunkt stehen, sollte sich unbedingt die „Schöne Bescherung“ bei den Griswold anschauen.

Die Komödie von Regisseur Jeremiah S. Chechik handelt von der chaotischen Familie Griswold, die Weihnachten im Kreis der Familie feiern will. Vater Clark Griswold will seiner Familie das perfekte traditionelle Weihnachtsfest bieten.

So muss ein beeindruckender Weihnachtsbaum her. Der darf aber nicht aus dem Supermarkt kommen, sondern muss im Wald geschlagen werden. Die Griswolds fällen zwar einen riesigen Baum. Im Inneren haust aber ein Tier, das an Heiligabend mitten in die Bescherung platzt.

Typisch amerikanisch muss auch das Haus der Griswolds von oben bis unten mit Lichterketten geschmückt sein - und verbraucht dadurch fast den Strom eines ganzen Atomkraftwerkes. Als sich dann auch noch sämtliche Verwandten dazu entschließen, Familie Griswold an Weihnachten zu besuchen, versinkt das Weihnachtsfest endgültig im Chaos.

Und dann gibt es auch noch die versnobten Nachbarn Tod und Margaud (sie nennen sich immer „To-hod und Margo-ho“), die mit Weihnachten so ganr nichts am Hut haben. Man ahnt es schon: Sie bekommen unfreiwillig von den Griswolds eine Mega-Weihnachts-Show.

Kurzum: „Schöne Bescherung“ mit den Griswolds ist eine perfekte Weihnachtskomödie.

Wann ist eigentlich immer der 1. Advent? Wir klären auf.

Video: Die besten Filme für Weihnachten

Diese Weihnachtsfilme laufen außerdem im Fernsehen

Rund um das Fest der Liebe laufen natürlich noch viele weitere Weihnachtsfilme im TV. Ein Klassiker, der auch an Weihnachten 2019 nicht fehlen darf, ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Das grandios verfilmte Märchen aus dem Jahre 1973 fasziniert auch heute noch Millionen Erwachsene und Kinder. Aus diesem Grund hat der Film auch zahlreiche Sendetermine an Weihnachten 2019 erhalten. Außerdem lesen Sie auf merkur.de* eine Liebeserklärung an „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

„Der kleine Lord“, einer der großen Klassiker an Weihnachten, ist auch dieses Jahr wieder in der ARD zu sehen. Seit 1982 zeigt der öffentlich-rechtliche Sender den Film jedes Jahr zum Fest der Liebe. Letztes Jahr noch drei Mal in der Weihnachtszeit zu sehen, hat man in diesem Jahr nur die einmalige Möglichkeit auf den Film, wie Sie in unserem Text zu „Der kleine Lord“ lesen können.

Des Weiteren erfahren Sie auf merkur.de*, wann an Weihnachten 2019 „Kevin allein zu Haus“ im TV läuft. Auch den Sendetermin für Sissi haben wir für Sie herausgefunden. Außerdem lesen Sie auf merkur.de*, warum „Tatsächlich Liebe“ der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten ist.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Video: Glomex

Rubriklistenbild: © Screenshot: Youtube