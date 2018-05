Schock bei Flirt-Show "First Dates": Hübsche Kandidatin bricht plötzlich in Tränen aus

Schock bei "First Dates - Ein Tisch für Zwei" auf Vox: Kandidatin Patricia weint plötzlich los - was steckt dahinter?

Köln - Die Flirt-Show "First Dates - Ein Tisch für Zwei" bei Vox zeigt Singles beim Blind Date: Von Montag bis Freitag (18 bis 19 Uhr) essen Singles im Restaurant von Star-Koch Roland Trettl (46), werden dabei von mehreren Kameras gefilmt. Am Freitag gab es bei der Flirt-Show einen Zwischenfall bei einem Date: Kandidatin Patricia brach beim Interview zu ihrem Date mit Kandidat Lukas plötzlich in Tränen aus, wie extratipp.com" berichtet. Das gab es noch nie bei First Dates! Zuvor versuchte Lukas beim Essen verzweifelt, eine Gespräch mit der 22-Jährigen aufzubauen. Doch die Blondine gab sich kühl, das Date kam nicht so richtig in Schwung. Später wurde klar, warum...

+ Kandidatin Patricia hatte bei "First Dates" eine Verabredung mit Lukas. © Screenshot VOX

First-Dates auf Vox: Kandidatin Patricia bricht in Tränen aus

Als Patricia von VOX auf ihre zurückhaltende Art beim Date mit dem offenen gefragt wird, bricht sie plötzlich in Tränen aus - Schock für die TV-Zuschauer (hier in der VOX-Mediathek zum ansehen)"Es gab da eine Vorgeschichte", erklärt Patricia.

Die Blondine hatte noch vor ein paar Wochen eine Liebschaft mit einem anderen Mann, die dann unerwartet zu Ende ging. "Und da habe ich gerade noch vor Augen. Er ist mein Traummann gewesen." Deshalb fiel es Patricia wohl schwer, sich beim Date fallen zu lassen. "Klar will ich neue Männer kennenlernen. Aber ich bin halt noch nicht bereit dafür."

+ Als Patricia ein Interview führt, bricht sie plötzlich in Tränen aus. © Screenshot VOX

First-Dates auf Vox: So reagiert Lukas auf die Beichte

+ Patricia erklärt, dass sie noch mit einer Trennung zu kämpfen hat. © Screenshot VOX Doch wie reagiert Kandidat Lukas auf die Tränen-Beichte? Seine unglaubliche Reaktion lesen Sie im Artikel auf extratipp.com*. Dort gibt es auch ein Video der beiden zu sehen.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.