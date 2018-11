Liebes-Aus bei der Bachelorette: Wird Alexander dennoch um Nadine kämpfen?

Er hatte so hart um die letzte Rose gekämpft: Alexander Hindersmann (30) aus Schleswig Holstein hatte sich gegen seine männliche Konkurrenz durchgesetzt und das Herz von Bachelorette Nadine Klein (33) erobert. Doch nun soll es mit der jungen Liebe vorbei sein - und das nach nur acht Wochen!

Schleswig-Holstein - Wie nordbuzz.de* berichtet, hatte man das Bachelorette 2018-Traumpaar Nadine Klein und Alexander Hindersmann gerade noch bestens gelaunt auf dem Oktoberfest und bei der Benefiz-Gala "Tribute to Bambi" gemeinsam über den roten Teppich flanieren sehen - da schien die Welt noch in Ordnung. Doch nun verkündete Alexander Hindersmann auf seinem Instagram-Account die offizielle Trennung des Paares.

Trennung beim Bachelorette-Traumpaar: War es Nadine Klein, die Schluss machte?

+ Bereits acht Wochen nach Ausstrahlung der letzten Bachelorette-Folge ist Schluss © MG RTL D

"Wir haben in den letzten Tagen und Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken", schreibt Alexander Hindersmann in seinem Instagram Post. Doch scheinbar war es Bachelorette Nadine, die die Initiative ergriff und die Beziehung beendete: "Für Nadine war das leider keine ausreichende Basis für eine Beziehung", erklärt der geknickte Personal-Trainer.

Trennung beim Bachelorette-Traumpaar: Alexander Hindersmann scheint am Boden zerstört

+ So kennnt man Alexander normalerweise: als gut gelaunten Sunnyboy © MG RTL D

Alexander Hindersmanns Gesichtsausdruck zu dem Post spricht Bände: Ist der Sunnyboy normalerweise stets mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen unterwegs, präsentiert er sich nun ungewohnt ernst. "Verzeiht, wenn ihr in den nächsten Tagen mal etwas weniger von mir zu hören bekommt", entschuldigt sich der 30-Jährige bei seinen Followern.

Trennung beim Bachelorette-Traumpaar: Wird Alexander Hindersmann um seine Nadine kämpfen?

Anscheinend braucht Alexander Hindersmann etwas Zeit außerhalb der Öffentlichkeit, um die Trennung von Bachelorette Nadine Klein zu verdauen. Ganz scheint der Personal-Trainer die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback noch nicht aufgegeben zu haben. Anders lassen sich die folgenden Hashtags unter seinem Trennungs-Post auf Instagram nicht deuten: #brokenheart #heart #love #missyou #fight #for #a #second #chance #nevergiveup #motivation #mood #goals #loveyou. Echte Trauer oder doch alles wieder nur eine geschickte PR-Masche?

