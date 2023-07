Größte „Giovanni Zarrella Show“ bisher: Kerstin Ott unterbricht extra ihre TV-Pause

Von: Jonas Erbas

Teilen

Binnen kürzester Zeit ist die „Giovanni Zarrella Show“ zu einer der größten Schlagersendungen im deutschen Fernsehen aufgestiegen. Nun sollen alle bisherigen Ausgaben noch einmal getoppt werden.

Dortmund – Vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erlebt der deutsche Schlager derzeit Hochkonjunktur. Seit September 2021 mischt auch die „Giovanni Zarrella Show“ (ZDF) erfolgreich ganz oben mit, lockte in bisher sieben Ausgaben stets zwischen drei und knapp fünf Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Am 22. Juli lädt der 45-Jährige in der Dortmunder Westfalenhalle zur nächsten Folge. Die soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen.

Größte „Giovanni Zarrella Show“ bisher: Etliche Schlager- und Popstars in Dortmund

Noch bevor Schlagerstar Florian Silbereisen (41) am 21. Oktober seinen berühmten „Schlagerbooom 2023“ in der Westfalenhalle moderiert, darf sein ZDF-Kollege Giovanni Zarrella (45) in der 15.400 Plätze fassenden Veranstaltungshalle ran: Dort steht am Samstag (22. Juli, ab 20.15 Uhr im ZDF) „die bislang größte Schlagerparty“ der vierteljährlich ausgestrahlten Unterhaltungsshow statt.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Im Herzen des Ruhrgebiets lädt Giovanni Zarrella hierfür zu einer Sommerparty der Extraklasse, die mit nationalen und internationalen Superstars auftrumpft. Mit von der Partie sind einmal mehr deutsche Schlager-Berühmtheiten, wie Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59) oder Michelle (51). Auch der zweifache Grammy-Gewinner Michael Bolton (70) und die britische Kultband Simply Red geben sich die Ehre.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Maite Kelly, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ella Endlich, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, Sonia Liebing, Michael Holm, Ramon Roselly, Simply Red, Michael Bolton, Ricchi e Poveri

Trotz TV-Pause: Kerstin Ott kommt im Juli zu Giovanni Zarrellas Schlagershow

Besonders schön: Weil sie bei der großen „Giovanni Zarrella Show“-Sause auf keinen Fall fehlen möchte, hat sich Kerstin Ott (41) dazu entschieden, ihre Fernsehpause zu unterbrechen. Die „Regenbogenfarben“-Sängerin hat jüngst ihrer Nikotinsucht den Kampf angesagt und angekündigt, sich zeitweise zurückzuziehen. Ihrer Frau Karolina (41) zuliebe wolle sie „ein bisschen kürzertreten. reisen, Familienzeit genießen“, so die Schlagersängerin vergangenes Jahr gegenüber bild.de. Für Giovanni Zarrella macht sie nun allerdings eine Ausnahme.

Die nächste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ soll größer denn je werden. Für die Schlager-Sommerparty des 45-Jährigen unterbricht Kerstin Ott sogar ihre TV-Pause © Future Image/Bildagentur Monn/Imago

Für einen anderen Star der deutschen Musikszene hat ihr Rückzug indes wahre Wunder bewirkt: Ex-Bro‘Sis-Mitglied Indira Weis (43) ist abgetaucht – und hat ihr „Leben komplett geändert“. Verwendete Quellen: zdf.de, presseportal.de, bild.de