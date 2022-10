Florian Silbereisen tritt gegen Thomas Gottschalk und „Wetten, dass..?“ an

Von: Jonas Erbas

Quotenduell am 19. November: Im MDR präsentiert Florian Silbereisen endlich seine neue „Schlager oder N!xxx“-Ausgabe – doch parallel dazu läuft zur gleichen Zeit Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Liveshow aus Friedrichshafen.

Leipzig/Friedrichshafen – Für Florian Silbereisen (41) steht 2022 noch einiges an: Der Schlagerstar wird am 22. Oktober seine sage und schreibe 100. „Die Feste“-Show moderieren und wartet einen Monat später gar mit einer neuen „Das Traumschiff“-Folge auf. Und: Am 19. November soll die längst überfällige „Schlager oder N!xxx“-Ausgabe laufen, die seit Februar gleich mehrfach verschoben wurde. Damit tritt der 41-Jährige allerdings ausgerechnet gegen Europas größte Fernsehshow an.

MDR zeigt endlich Florian Silbereisens Schlager-Spielshow – parallel läuft im ZDF „Wetten, dass..?“

Denn am 19. November kehrt Thomas Gottschalk (72) mit einer neuen, vom treuen Millionenpublikum sehnlichst erwarteten „Wetten, dass..?“-Folge zurück. Diese wird live in der Messe Friedrichshafen aufgezeichnet und ist eine von drei Ausgaben, die zwischen 2021 und 2023 jeweils einmal jährlich stattfinden sollen. Bereits vergangenes Jahr, als die Sendung ihr großes Comeback in Nürnberg feierte, bewährte sich die Rückkehr der kultigen Wettshow vollends: Über 14,4 Millionen Zuschauer verzeichnete das ZDF damals.

Schwere Showkonkurrenz für Schlagerstar Florian Silbereisen: Am 19. November läuft zeitgleich zu Thomas Gottschalks „Wetten, dasss..?“ im ZDF eine neue Ausgabe seiner Show im MDR (Fotomontage) © Hendrik Schmidt/Daniel Karmann/dpa

Gottschalk, der in seiner Sendung selbst schon die größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten zu Gast hatte, dürfte damit allerdings seinem Moderatorenkollegen Florian Silbereisen keinen Gefallen tun: Die dritte Ausgabe seiner vor Monaten aufgezeichneten „Schlager oder N!xxx“-Spielshow hätte bereits am 26. Februar ausgestrahlt werden sollen, wurde vom MDR allerdings immer wieder verschoben. Dem 41-Jährigen droht angesichts der starken Konkurrenz nun ein Quotendesaster.

MDR zeigt überfällige „Schlager oder N!xxx“-Ausgabe – das sind Silbereisens Gäste: Andy Borg Daniela Alfinito Marina Marx und Karsten Walter Ben Zucker Die Draufgänger

Florian Silbereisen konkurriert mit Thomas Gottschalk – Schlagerfans müssen Entscheidung treffen

Mit welchen namhaften Gästen Thomas Gottschalk in seiner zweiten „Wetten, dass..?“-Neuauflage auftrumpft, ist noch nicht bekannt – der ein oder andere Schlagerstar könnte aber durchaus dabei sein. Wer sich nicht entscheiden kann, ob er am Abend des 19. Novembers Florian Silbereisen oder dem 72-jährigen Kultmoderator die Treue halten soll, hat in jedem Fall im Nachhinein die Möglichkeit, die jeweils verpasste Sendung nachträglich anzusehen.

Sowohl das ZDF als auch der MDR bieten ihre Shows im Nachgang über ihre Mediathek an. Da Silbereisens „Schlager oder N!xxx“ ohnehin im Vorfeld aufgezeichnet wurde, „Wetten, dass..?“ allerdings live aus Friedrichshafen gezeigt wird, dürfte die Entscheidung da nicht schwerfallen. Der 41-Jährige zog jüngst ohnehin den Unmut seiner Fans auf sich: Wegen der „Schlagerbooom“-Absage blieben sie auf ihren Kosten sitzen. Verwendete Quellen: ard.de, zdf.de, mdr.de