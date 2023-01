Schauspielerin Annie Wersching aus Star Trek Picard und Bosch mit 45 Jahren verstorben

Annie Wersching 2021 in Los Angeles auf dem Star Trek Day von Paramount+ © IMAGO

2020 erhielt sie die Krebs-Diagnose, die sie jedoch nicht öffentlich machte. Nun ist der Bosch-Star Annie Wersching im Alter von 45 Jahren verstorben. Zuletzt war sie in Star Trek: Picard und The Rookie zu sehen.

Wie unter anderem The Hollywood Reporter berichtet, ist die Schauspielerin Annie Wersching am Sonntagmorgen im Alter von 45 Jahren verstorben. Ursache dafür war eine Krebserkrankung, die 2020 bei der Darstellerin diagnostiziert wurde. In einem Statement von ihrem Ehemann, Stephen Full, heißt es über die dreifache Mutter: „In der Seele unserer Familie klafft ein riesiges Loch. Doch sie hat uns die Werkzeuge hinterlassen, es zu füllen. Sie hat Freude in den kleinsten Momenten gefunden. Sie brauchte keine Musik, um zu tanzen. Sie hat uns beigebracht, dass wir nicht warten sollen, bis die Abenteuer bei uns anklopfen. ‚Geh und such sie. Sie sind überall!‘ Und das wollen wir tun.“

Das Paar hatte drei Söhne Freddie, Ozzie und Archie. „Wenn ich unsere Jungs, die wahre Liebe ihres Lebens, die geschwungene Einfahrt und Straße herunterfuhr, rief sie laut ‚Bye!‘ bis wir außer Hörweite und in der Welt angekommen waren“, so der Witwer weiter. „Ich kann es immer noch hören. ‚Ich liebe dich, kleine Familie.‘“ Was die Darstellerin in ihrer lange Karriere gemacht hat, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)