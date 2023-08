Bittere Niederlage im Quotenduell am Freitagabend zwischen RTL und Sat.1

Von: Lukas Einkammerer

Am Freitagabend lieferten sich RTL und Sat.1 zur Primetime ein erbittertes Quotenduell. Welcher Sender als Sieger hervorgehen konnte, steht nun fest.

Köln/Unterföhring – Am Freitagabend um 20:15 Uhr dürfte bei vielen Haushalten ein gemeinsamer Abend vor dem Fernseher angesagt sein. Auch am 4. August war für das Publikum wieder ein breitgefächertes Programm geboten und vor allem die privaten Sender tischten einen bunten Mix an Sendungen auf. RTL oder Sat.1? Den Sieg konnte dabei nur einer von beiden holen.

„Top Dog Germany“ gegen „Die besten Comedians Deutschlands“: RTL und Sat.1 im Quotenduell am Freitag

Mit ihren Formaten zur Primetime sprachen RTL und Sat.1 zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen an. Bei Sat.1 lief die Sendung „Die besten Comedians Deutschlands“, in der Ralf Schmitz (48), Mirja Boes (51) und acht weitere bekannte Komödianten in ihr aktuelles Bühnenprogramm blicken ließen. RTL zeigte zeitgleich mit der hochkarätig besetzten Comedy-Gala der Konkurrenz derweil die Hundeshow „Top Dog Germany“, in der 75 Vierbeiner um den Titel des „besten Hunds Deutschlands“ antraten.

Comedy-Gold oder niedliche Haustiere – eines der beiden Erfolgsrezepte kam beim Fernsehpublikum am Freitagabend eindeutig besser an. Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, schnitt „Top Dog Germany“ bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 0,57 Millionen Zuschauern und einem damit verbundenen Marktanteil von 15,1 Prozent als stärkstes Format des Tages ab. Die „besten Comedians Deutschlands“ konnten derweil 0,50 Millionen Interessenten für sich gewinnen, was Sat.1 einen Marktanteil von 13,3 Prozent bescherte.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

RTL und Sat.1 stark bei jüngerer Zielgruppe, aber ARD und ZDF erneut Tagessieger

Bei der jüngeren Zielgruppe platzierten sich RTL und Sat.1 zwar weit vor den öffentlich-rechtlichen Sendern, beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren gelangen die besten Quoten aber erneut der ARD und dem ZDF. Mit 4,69 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 21,3 Prozent beendete der ZDF-Krimi „Ein Fall für zwei“ den Freitag als bestes Format, während die Primetime-Produktion in der ARD, „Daheim in den Bergen – Väter“, mit 2,30 Millionen Zuschauern zwar weitaus weniger Interessenten vor die Flimmerkisten zog, in den Top 25 der meistgesehenen Sendungen aber dennoch weit vorne mitmischte.

„Die besten Comedians Deutschlands“ gegen „Top Dog Germany“: Ein Format kam am Freitagabend eindeutig besser an. © SAT.1 / Steffen Z. Wolff; RTL (Fotomontage)

Vor allem freitags und am Wochenende liefern sich die privaten Sender stets einen Quotenkampf um die besten Zuschauerzahlen. Am vergangenen Samstag hatte die RTL-Trampolinshow dabei im Vergleich mit ProSieben und Sat.1 ganz klar die Nase vorn. Verwendete Quellen: dwdl.de