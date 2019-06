Sat.1-Frühstücksfernsehen: Plötzlich Schmuddel-Aktion - dann bezieht das Team Stellung

Die Moderatoren im Sat.1-Frühstücksfernsehen diskutieren live im TV über Intimes, einige Zuschauer kritisieren das. Nun bezieht das Team sogar Stellung.

Berlin - Die Moderatoren des Sat.1-Frühstücksfernsehens besprechen in ihrer Sendung nicht nur tagesaktuelle Nachrichten, auch oftmals nicht ganz jugendfreie Themen werden dem Zuschauer präsentiert. Nun redeten die beiden Moderatoren Alina Merkau und Matthias Killing jedoch minutenlang über verschiedene Sex-Stellungen und über die Vorlieben vieler Menschen. Für einige Fans offenbar zu viel, auch der Sender bezog nun Stellung zu der Szene.

Ein anderes Sat.1-Format wird bald zum letzten Mal ausgestrahlt. Der TV-Sender reagiert auf schlechte Zuschauerquoten.

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Moderatoren reden über Intimes

Es ist eine eigentlich sehr harmonische Szene, die das Sat.1-Frühstücksfernsehen auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der TV-Sendung selbst veröffentlicht. Alina Merkau und ihr Kollege Matthias Killing singen zunächst gemeinsam Country-Lieder, begleitet von einer Gitarre und einem prasselnden Kaminfeuer auf dem eingeblendeten Tablet. Die Kommentare der beiden sorgen jedoch für Schmuddelalarm, denn sie bereden frühmorgens zur Ferienzeit vieler Schüler die Vorteile einiger Sex-Stellungen und ganz unterschwellig auch ihre ganz persönlichen sexuellen Vorlieben.

Während sich Matthias Killing zu Beginn der Diskussion mit einer Gitarre auf einen Hocker setzt, erklärt Kollegin Alina Merkau: „Guten Morgen liebe Kinder. 9.20 Uhr am Morgen. Doggy-Style kann man da ganz gut erklären. Mit den süßen kleinen Hunden“, so die hübsche Blondine. Im nächsten Atemzug stellt Merkau dann eine Verbindung zwischen der Musik-Richtung Country und dem Liebesleben ihres Kollegen her: „Matthias ist ein Country-Fan, der absolut super in der Kiste ist!“

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Matthias Killing und Alina Merkau mit Schmuddelszene - Zuschauer sind genervt

Der 39-Jährige bestätigt dann sogleich: „Ich bin da eher bei Rollenspielen wie zum Beispiel Cowboy und Indianer!“ Kurz darauf analysieren die beiden dann auch, dass Jazz-Fans eher auf Füße und „große Zehen und kleine Zehen“ stehen. Fans der Musik-Richtung Heavy Metal würden dagegen eher auf Reiter-Sex stehen. Die passende Pose macht Kollege Killing dann gleich bildlich nach. Fans der Musik-Richtung Pop seien dagegen insgesamt am unzufriedensten mit ihrem Liebesleben.

Die Moderatoren haben bei ihrem Gespräch sichtlich Spaß, einige Zuschauer finden die dargestellte Szene dagegen etwas befremdlich. „Was haben die denn genommen?“, „Alina sollte zum Kinderkanal“ und „Albern und absolut nervig“ erklären manche Fans der TV-Sendung ihren Unmut über den veröffentlichten Clip. Unter einem der Kommentare schaltet sich dann auch das Sat.1-Frühstücksfernsehen selbst ein und erklärt: „Das sind einfach Menschen mit Spaß bei der Arbeit.“

Vor kurzem sorgte bereits Marlene Lufen im Sat.1-Frühstücksfernsehen für Entsetzen bei Zuschauern. Nun legte sie mit einer Challenge nach. Bei einer Gala in Berlin tauchte Sat.1-Frühstücksfernsehen-Expertin Vanessa Blumhagen in einem Wahnsinns-Kleid auf. Und bekam eindeutige Reaktionen.