Sat.1-Frühstücksfernsehen: Kollege zeichnet Moderatorin - wie er ihre Brüste sieht, irritiert

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Alina Merkau aus dem Sat.1-Frühstücksfernsehen wurde von ihrem Kollegen im TV beleidigt.

Update vom 25. Februar 2019: Alina Merkau, Moderatorin im Sat.1-Frühstücksfernsehen, machte kürzlich zweimal mit (zu?) knappen Outfits von sich reden. Am Montag aber stand sie aus ganz anderen Gründen im Blickpunkt.

Moderator Matthias Killing hatte die Aufgabe, seine Kollegin zu malen. So etwas ist natürlich grundsätzlich undankbar, man kann eigentlich gar nicht gewinnen, sondern nur verlieren. Das hat Killing auch getan. Also verloren. Denn: Das Resultat ist eine Rundum-Beleidigung für Alina Merkau.

Das sehen auch ihre Fans so. „Hals war gerade ausverkauft?“, „Es sieht aus wie ein Zombie, oder?“ oder „Bleib beim Moderieren!“, lauten die Reaktionen.

Viele Zuschauer sahen das missglückte Porträt aber auch mit viel Humor. Und erst recht, wie Alina Merkau damit umgeht. „So geil Alina, mein Mann und ich haben Tränen gelacht.“

In der Instagram-Story von Alina Merkau gibt‘s noch Einblicke hinter die Kulissen. Sie sagt in die Kamera zu ihrem Kollegen: „Brauchst hier gar nicht so rumschleichen. Der große Künstler Matthias Killing hat mich gemalt und 1a getroffen, wie ich finde. Besonders das blaue Kleid. Also wirklich klasse.“ Diese Sätze strotzen natürlich vor Ironie. Auch wenn sie dabei strahlend lächelt.

Wenigstens eine Art von Kompliment gab‘s durch das Bild, wie Alina Merkau anmerkt: „Zumindest hat er mir große Brüste gemalt, darauf bin ich sehr stolz“, sagt sie. Ob Matthias Killing die Oberweite seiner Kollegin größer wahrgenommen hat als sie ist? Das Bild überrascht sie jedenfalls in dieser Hinsicht.

Kurz darauf ist noch zu sehen, wie Matthias Killing sich für das Bild wortreich rechtfertigt. Natürlich nehmen alle Beteiligten die Sache mit einer Menge Humor. Aber so ein bisschen schmerzen könnte es Alina Merkau schon, dass sie als schöne Frau von ihrem Kollegen auf dem Bild so unvorteilhaft dargestellt wurde.

Sat.1-Moderatorin spaltet erneut mit Outfit - „So ein kurzes Kleid, du machst Sachen“

Update vom 15. Februar 2019: War es eine Reaktion auf die Hater, die ihr Kleid zu knapp fanden? Wenige Tage nach den Diskussionen (siehe Ursprungsartikel unten) hat Alina Merkau nachgelegt. Und sich auf ihrem Instagram-Profil im kurzen Schwarzen vor einem langen Grünen gezeigt. Samt grünem Herz. Damit ist der Hintergrund gemeint - sie steht vor einer grünen Wand, einer sogenannten Green-Box, die oft bei TV-Aufzeichnungen zum Einsatz kommt. Bei einer solchen in Unterföhring bei München entstand wohl auch das Foto.

Auf die Wand schaut aber kaum jemand. Viele sind begeistert. „Kurz ist das Beste für dich, diese Beine muss man zeigen“, „Schöne Beine liebe Alina“, „Sexbombe“, „Deine Beine sind der Wahnsinn. Noch besser würde sie in hautfarbener glänzender Strumpfhose zur Geltung kommen“ und „Koppkino, wenn es ein bisschen höher geht“, schwärmen die Follower. Eine Dame lobt: „Alina, wieder so ein kurzes Kleidchen an. Du machst aber auch Sachen. Ich find das einfach mega süß.“

Doch vereinzelt hagelt es auch wieder Kritik. „Warum immer so kurz die Kleider und Röcke“, heißt es da auch.

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Minirock von Moderatorin empört viele - „Wieso hat man das nötig?“

Unser Artikel vom 31. Januar 2019: Berlin - Sichtlich wohl fühlte sich Moderatorin Alina Merkau im Sat.1-Frühstücksfernsehen, teilte die 32-Jährige doch einige fröhliche Schnappschüsse und Videos nach Ausstrahlung der Sendung mit ihren Fans. Grund für die gute Stimmung dürfte ein wahrlich frühlingshaftes Outfit gewesen sein. Mit einem rosa Pulli, pinken High-Heels und einem kurzen Rock ausgestattet, moderierte Merkau gemeinsam mit Matthias Killing.

Auf die ausgestrahlten Nachrichten dürften sich dabei jedoch nicht alle Zuschauer konzentriert haben, rutschte der Rock der hübschen Blondine doch ein paar Mal verdächtig nach oben. Für Merkau jedoch kein Problem, strotzte sie während und nach der Sendung nur so vor Selbstbewusstsein. Die Moderatorin führte ihr Outfit dann sogar in vielen kleinen Videos auf dem Instagram-Account der Sendung vor.

+ Matthias Killing und Alina Merkau im Frühstücksfernsehen. Die Moderatorin fühlte sich sichtlich wohl. © Screenshot Instagram Sat.1 Frühstücksfernsehen

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Zuschauer empören sich über kurzen Rock

In einem kurzen Video, auf der Facebook-Seite des Sat.1-Frühstücksfernsehen, erklärte die Moderatorin dann das Geheimnis ihrer schönen, glänzenden Beine. Während im Hintergrund Kollege Matthias Killing auf die ausgestreckten Beine starrt und sich Merkau vor der Kamera präsentiert, empören sich viele Zuschauer über die Kleiderwahl der 32-Jährigen. „Ich denke, es ist ein Nachrichten-Sender“, „Wird echt immer billiger“ und „Ich verstehe es nicht ganz, wieso man es so nötig hat, sich in solcher Kleidung und mit diesen sehr ordinären Sitzposen vor die Kamera hinzustellen“, teilen viele Zuschauer ihre Meinung in den sozialen Netzwerken mit. „Solang die sich selber in Szene setzen und in den Vordergrund rücken kann, ist sie zufrieden. Ich kann die nicht mehr sehen“, zetert ein weiterer.

+ Alina Merkaus Rock gefiel nicht jedem. © Screenshot Instagram Sat.1-Frühstücksfernsehen

Ein Nutzer wurde sehr detailliert: „Ich finde den Rock einfach zu kurz, weil dein Sitzen für mich im Zusammenspiel mit den Sandalen-High-Heels auf dem Sofa einfach nur gestellt und anstrengend aussieht, auf dem Stuhl oder im Stehen ist es i.O.. Du hast tolle Beine und eine wunderbare Figur, aber ich finde, dass eure Mode-Stylistin wirklich auf die Jahreszeit achten sollte.“

Viele finden Merkau und ihr Outfit aber auch super. „Die Königin des Morgens“, „Wow ganz bezaubernd“ oder „Tolle Frau, die Alina und schöne Beine hat sie“, heißt es da.

Merkau selbst äußerte sich zu den negativen Kommentaren zunächst nicht, auch das Frühstücksfernsehen selbst kommentierte die empörten Zuschauer-Meinungen nicht. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass eine Moderatorin aus der Sat.1-Sendung für freizügige Momente im TV sorgt. VIP-Expertin Vanessa Blumhagen spaltete vor wenigen Wochen ebenfalls die Meinungen der Zuschauer.

Video: Hier hebt Alina Merkau ihre schönen Beine

