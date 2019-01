Sandra Kiriasis im Dschungelcamp 2019: Heißes Bikini-Foto aufgetaucht

Die erfolgsverwöhnte Sandra Kiriasis geht im Dschungelcamp voll auf Sieg. Dieses Foto könnte ihr in den letzten Tage noch mehr Fans einbringen.

Sandra Kiriasis (44) im Dschungelcamp? Viele Fans konnten sich nicht so ganz vorstellen, wie eine Bobpilotin in den Dschungel passen sollte. Noch dazu ist die Leistungssportlerin Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin. Doch jetzt postete die Blondine ein heißes Bikini-Foto von ihr und beweist damit, dass sie noch ganz anders kann.

Sandra Kiriasis im Bikini: So soll die Chance auf die Dschungelkrone steigen

In ihrem Instagram-Post posiert die Dschungelcamp-Kandidatin Kiriasis in der Sonne auf einem Felsvorsprung am Meer. Nur in Bikini, mit Hut und Sonnenbrille setzt die Leistungssportlerin ihren Körper gekonnt in Szene. Wasserspritzer und ein Spiel aus Licht und Schatten geben dem Bild zusätzlich etwas verführerisches.

Das Bild postete natürlich Indira Weis, die Begleiterin von Kiriasis beim Dschungelcamp 2019 und betrieb damit Werbung für ihre Freundin: „Boah, sieht die gut aus!!! So kennt man sie ja gar nicht!!! Alle Achtung und Holla die Waldfee!!! Der Bobhase kann auch sexy!!! Ruft für Sandra an und postet auf Euren Seiten Aufrufe für sie. Bitte verwendet unsere Hashtags, die ihr unten seht! Danke für Eure Unterstützung, Eure Indi.“

Sandra Kiriasis zeigt sich im Bikini: “Wow echt scharf“

Ein Fan der „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“- Kandidatin kommentierte direkt: „Wow echt scharf, echter Hingucker.“

Ob es ihre Chancen auf den Sieg im Dschungelcamp tatsächlich erhöhen wird, bleibt abzuwarten. Noch gehört die erfolgreiche Bobfahrerin allerdings zu den Promis, die noch im Dschungel bleiben dürfen.

Hier finden Sie alle Neuigkeiten ab Tag 12 im Dschungelcamp (Live-Ticker).

spz