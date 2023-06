Samuel L. Jackson: Karriere in Bildern

Durch die Zeit mit Samuel L. Jackson © Universal Pictures/Marvel Studio

In der vergangenen Woche startete bei Disney+ die Marvel-Serie „Secret Invasion“, in der Samuel L. Jacksons Figur Nick Fury im Mittelpunkt steht. Seine prominente Rolle lädt dazu ein, auf einige Karrierehighlights des Ausnahmedarstellers zurückzublicken.

Samuel Leroy Jackson kommt am 21. Dezember 1948 in Washington, D.C. zur Welt und wächst bei seiner Mutter in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee auf. Nach dem Schulabschluss geht er nach Atlanta, um Meeresbiologie zu studieren. Er wechselt jedoch bald zur Architektur und, nachdem er einen Rhetorikkurs belegt, schließlich zur Schauspielerei. Im Jahr 1972 macht er seinen Abschluss als Bachelor of Arts. Im selben Jahr gibt er sein Film-Debüt in dem Independentfilm „Together for Days“. Neben vielen kleinen Fernsehrollen übernimmt er verschiedene Bühnenrollen, die er jedoch verliert, als er alkoholkrank und kokainabhängig wird.

In dieser frühen Zeit seiner Karriere trifft er auf Morgan Freeman, der eine Mentorrolle für den jungen Schauspieler übernimmt. Außerdem lernt er Spike Lee kennen, der ihm kleine Rollen in verschiedenen Filmen, darunter „School Daze“ und „Do the Right Thing“ gibt. Wie der Darsteller in unterschiedlichen Rollen aussah, sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Nadja Spielvogel)