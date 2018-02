Geheimnis gelüftet? Diese ehemalige Spielerfrau soll die neue Bachelorette sein

Ist es Sabia Boulahrouz? Zuletzt gab Jessica Paszka bei RTL die erste prominente Bachelorette. Jetzt scheint ihre Nachfolgerin gefunden zu sein.

Köln - Angeblich soll in diesem Jahr die Ex von Fussball-Profi Rafael van der Vaart (35) die Rosen verteilen: Sabia Boulahrouz (39). "Die Produktion glaubt, dass sie die Rolle wirklich ausfüllen könnte", verriet ein Insider gegenüber „IN“. Die Verantwortlichen sehen demnach in Sabia die perfekte Frau für die RTL-Kuppelshow: "Sie hat definitiv den Ruf einer Frau, die Jungs auch um den Finger wickeln kann." Sabia nehme man außerdem ab, dass sie wirklich einen Mann sucht, wie promiflash.de berichtet.

Die Verantwortlichen hatten mehrere Kandidatinnen für die Bachelorette-Nachfolge

"Es soll eine Lady sein, die mit beiden Beinen im Leben steht, aber einen Hauch von Luder versprüht, also ihre Reize durchaus einzusetzen weiß", erklärte die unbekannte gegenüber „IN“ weiter. Auch Sabias drei Kinder seien demnach kein Problem. Eine offizielle Bestätigung von RTL gibt es allerdings noch nicht.

Die Verantwortlichen hatten auch andere Kandidatinnen auf dem Zettel: Neben Cathy Lugner (28), Evelyn Burdecki und Julia Prokopy (22) sei auch die Dschungelcamp-Gewinnern Jennifer Frankhauser (25) eine mögliche Kandidatin für die neue Bachelorette gewesen - die Wahl sei aber ziemlich klar auf Sabia Boulahrouz gefallen.

Jessica Paszka war die erste bekannte Bachelorette. Sie entschied sich für David, der im Januar im RTL-Dschungelcamp zu sehen war.

Bachelorette 2018: Das ist Sabia Boulahrouz

Die türkischstämmige Sabia Bouhlarouz (Geburtstname; Sabia Engizek) wurde in Deutschland als Spielerfrau eines Bundesliga-Kickers bekannt. Sie heiratete Ende 2006 den holländischen Nationalspieler Khalid Boulahrouz, der auch für den Hamburger SV spielte. Mit ihm hat Sabia zwei Kinder. Für Aufsehen sorgte der Tod einer Tochter des Paares, die während der Fußball-EM 2008 einen Tag nach der Geburt starb. Die holländische Nationalmannschaft spielte nach der Tragödie mit Trauerflor.

Nach der Trennung von Khalid Boulahrouz sorgte Sabia von 2013 bis 2015 für Schlagzeilen, als sie mit Star-Kicker Rafael van der Vaart - ein ehemaliger Mannschaftskollege ihres Ex-Mannes - liiert war. Damit hat Sabia Boulahrouz eindeutig einen höheren Promi-Faktor als die bislang letzte Bachelorette Jessica Paszka.

Matthias Kernstock