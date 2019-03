Neu bei RTL: „TV NOW“ wird erweitert - preisgekrönte Serie dabei

RTL ist vor Kurzem eine neue Partnerschaft eingegangen. Jetzt warten spannende Serien auf die Zuschauer. Auch eine preisgekrönte Produktion ist dabei.

Update vom 21. März 2019: Nachdem RTL vor etwa genau einem Jahr seinen neuen Online-TV-Sender „NOW US“ präsentierte, erweitert der Sender nun auch sein Programm auf TVNOW. Fans des Streaming-Dienstes, der live-Shows und deutsche, sowie US-Serien enthält, dürfen sich freuen. Das Angebot wird bald noch weiter wachsen.

Wie presseportal.de berichtet, hat RTL vor Kurzem eine neue Partnerschaft abgeschlossen. Somit werden TVNOW-Zuschauer demnächst auch Zugriff auf Deutschland-Premieren des jungen Medienhauses Awesomeness aus Los Angeles haben."Dank der Partnerschaft mit Awesomeness und Viacom International Studios ergänzen wir unsere exklusiven Inhalte mit hochwertigen Programmen für das immer wichtiger werdende junge Publikum", erklärt Moritz Pohl von RTL bei presseportal.de.

Erweiterung des Programms auf TVNOW - spannende, neue Serien

Awesomeness produziert Filme und Serien für ein junges Publikum. Und die neuen Serien haben es in sich. Emmy-Gewinner und beliebte Teenie-Thriller gehören zu den Produktionen der Produktionsfirma. So dürfte manchen die preisgekrönte Serie „Zac and Mia“ über zwei schwer kranke Kinder bekannt sein. Während der leukämiekranke Zac Meier im Krankenhaus behandelt werden muss, lernt er die gleichaltrige Mia kennen. Schnell entwickelt sich zwischen den beiden eine vertrauensvolle Bindung.

Außerdem dürfen sich TVNOW-Abonnenten demnächst auch regelmäßig gruseln. Denn der Teenie-Thriller „Light as a Feather“ gehört ebenfalls zum Angebot. Die Serie handelt von einer Teenager-Gruppe, der ein zunächst lustiges Spiel zum Verhängnis wird. Reihenweise erleiden sie die Schicksale, die ihnen das Spiel prophezeit hat. Können die noch Lebenden den Grund für den Fluch schnell genug herausfinden? „Light as a Feather“ bleibt nicht der einzige Thriller im Paket. Auch auf die Social-Media-Serie „Du wurdest getaggt“ dürfen sich Zuschauer freuen. Spannende Stunden vor dem Bildschirm warten auf die Nutzer. Denn als die Social-Media-Accounts der drei Protagonistinnen gehackt werden, läuft plötzlich die Zeit um ihr Leben. TVNOW-Fans können somit einige, neue Serien und Filme erwarten, die die Zuschauer sicher lange an die Bildschirme fesseln.

Lesen Sie außerdem: Immer mehr TV-Sender werden eingestellt. Auch bei Sky ist mit einem Programm bald Schluss.

Neuer RTL-Sender „NOW US“ für US-Serien gestartet: Das Programm

Ursprüngliche Meldung vom 16. März 2018: Köln - RTL liegt mit dem Launch seines neuen Senders „NOW US“ direkt am Puls der Zeit. So hat der erfolgreichste deutsche Privatsender den Trend erkannt, dass sich der Fokus der Zuschauer vom klassischen Fernsehen immer mehr hin zu Online-Streaming-Portalen verlagert, wo die Folgen flexibel abrufbar sind. Nachdem RTL sich in seinem linearen Programm nun auf eigenproduzierte Shows, Reality-Sendungen und eigene Serien (beispielsweise “Beck ist back!“) konzentriert, dient der neue Sender als Plattform für ausländische Produktionen, deren Lizenzen sonst ungenutzt blieben, so berichtet es das Medienmagazin DWDL.

RTL-Free-TV-Sender „NOW US“: Alle Eckdaten auf einem Blick

Am 21. März startete der RTL-Sender „NOW US“. Mit dem neuen Kanal, der seinen Schwerpunkt auf US-Fiction zur Primetime (also täglich ab 20.15 Uhr) legt, wächst die Mediengruppe RTL im Internet somit um einen weiteren Sender.

Nach Angaben des Unternehmens ist „NOW US“ der nunmehr neunte Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland.

Neuer RTL-Free-TV-Sender: Was bietet uns „NOW US“?

Neben populären Serien mit Schwerpunkt auf US-Fiction, sind auch Free-TV-Premieren geplant. Das Programm gibt es täglich von 20:15 Uhr bis 6:00 Uhr über „TV NOW“ - dem RTL-Streamingangebot im Netz - zu sehen. „NOW US“ sendet somit täglich knapp 10 Stunden. Angedacht sei außerdem die Verbreitung über weitere Partner. Während einer 30-tägigen Testphase ist die Nutzung kostenlos. Danach kostet der technische Zugang 2,99 Euro pro Monat. Zusätzlich erhalten die Nutzer dann Zugriff auf alle Livestreams der Sendergruppe sowie auf das Archiv, das neben zahlreichen Eigenproduktionen auch Lizenzware enthält. Die Bezeichnung Free-TV-Sender scheint also mehr als fraglich.

Alle Inhalte von „NOW US“ sind nach der Ausstrahlung außerdem bis zu 30 Tage bei TV NOW auch kostenlos als Video-on-Demand abrufbar.

Wie schaue ich den neuen Sender RTL-Sender „NOW US“?

„NOW US“ kann über das Smartphone, Tablet, Apple Streaming Box oder Amazon Fire TV abgerufen werden. Die TV-NOW-App kann im iTunes-Store (Apple-Geräte) und Google-Play-Store (Android-Geräte) kostenlos heruntergeladen werden.

Welche Serien werden auf dem RTL-Sender „NOW US“ gezeigt?

Zum Start zeigt NOW US unter anderem US-Serien wie „Anger Management“, „Breaking Bad“, „White Collar“ oder „King & Maxwell“. Außerdem sollen Free-TV-Premieren wie „Lizzie Borden - kills!“ mit Christina Ricci und neue Folgen von Serien wie „Suits“ oder „12 Monkeys“ zu sehen sein.

Von allen Serien zeigt NOW US für „Binge Watching“-Fans jeweils mehrere Episoden am Stück.

Das ist der Programmplan des RTL-Senders „NOW US“:

Wochentag Programm ab 20:15 Uhr Weiteres Programm Montag vier Folgen „Modern Family“ „Suits“ Dienstag vier Folgen „Modern Family“ „White Collar“ Mittwoch vier Folgen „Modern Family“ „Breaking Bad“ Donnerstag vier Folgen „Modern Family“ „King & Maxwell“ Freitag vier Folgen „Modern Family“ „Glee“ Samstag vier Folgen „Anger Management“ „12 Monkeys“ Sonntag vier Folgen „Anger Management“ „Lizzie Borden - Kills!

Lesen Sie auch: „DSDS 2018 geht los: Hier finden Sie alle Sendetermine der Casting-Show“

dpa/ang