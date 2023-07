Statt Yvonne Woelke: Eigentlich sollte Peter Klein mit Ex Iris in neuer RTL-Show teilnehmen

Von: Volker Reinert

Teilen

Am Dienstag startet auf RTL die neue Renovier-Show „Wettkampf in 4 Wänden“. Mit dabei: Peter Klein und Yvonne Woelke. Letztere sollte eigentlich nicht mit von der Partie sein, sondern Iris Klein.

Köln – RTL geht am Dienstag (25. Juli) mit einer neuen Show zur Primetime um 20:15 Uhr an den Start. In der Sendung „Wettkampf in 4 Wänden“ treten prominente Hobby-Handwerker-Paare gegeneinander an, mit dem Ziel, das perfekte Traumhaus zu bauen und zu renovieren. Mit dabei sind unter anderem Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41).

Nun kam raus: Eigentlich sollte Daniela Katzenbergers (36) Mutter Iris Klein (56) an der Seite ihres Noch-Ehemannes an der Show mitwirken, doch durch das Fremdgeh-Drama kam alles anders und sie wurde ersetzt.

Yvonne Woelke tritt in die Fußstapfen von Iris Klein

Bis heute hält die Schlammschlacht um die angebliche Affäre von Peter Klein und Yvonne Woelke an. Das Noch-Ehepaar Iris und Peter Klein gehen zwar mittlerweile getrennte Wege, werden aber womöglich noch die nächsten sechs Jahre verheiratet bleiben. Dass der 56-Jährige gemeinsam mit Yvonne Woelke an der RTL-Show teilnimmt, steht bereits seit längerer Zeit fest. Die Information, dass eigentlich Iris Klein mitmachen sollte, ist hingegen neu.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

In der RTL-Sendung „Punkt 7“ wurde am Dienstag (25. Juli) das ursprüngliche Bewerbungsvideo für die Show des einstigen Ehepaares Iris und Peter Klein gezeigt. In dem Video erzählt die Mallorca-Auswanderin: „Eigentlich hätten wir beide (Anm. d. Red.: als Kandidaten) gereicht, weil wir alle vier Häuser gleichzeitig umbauen“.

Doch nach der unschönen Trennung war das keine Option mehr. Ersatz wurde schnell mit Yvonne Woelke gefunden, die in dem Interview über weitere mögliche Liebesgerüchte mit Peter Klein vorab aufklärt: „Wir sind als Freundschaftsteam an den Start gegangen“.

„Wettkampf in 4 Wänden“: Neue Heimwerkershow im TV In dem neuen RTL-Format „Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge“ dreht sich alles um die Fertigkeiten von Hobbyhandwerkern. Vier Teams sollen aus einem Sechs-Zimmer-Rohbau die perfekte Traumwohnung machen – und kämpfen dabei um 50.000 Euro. Die neue Sendung wird ab 25. Juli bei RTL zu sehen sein. (Quelle: rtl.de)

Peter und Iris Klein: Beide wagen neue Karriereschritte

Iris Klein, die seit kurzer Zeit in einer neuen Beziehung ist, wird im Herbst 2023 als Model auf der New York Fashion Week laufen. Zudem hat sie sich nach der Trennung mehreren Schönheits-Operationen unterzogen.

Yvonne Woelke und Peter Klein sind ab Dienstag (25. Juli) in der neuen RTL-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ zu sehen. Am Tag der Premiere kam raus: Eigentlich sollte Iris Klein an der Seite ihres Noch-Ehemannes teilnehmen. © Screenshot: RTL/ Punkt 7 & RTL

Peter Kleins Karriere geht nicht nur auf dem TV-Bildschirm in der neuen RTL-Sendung weiter, sondern vielleicht auch schon bald auf den großen Bühnen dieser Welt. Er plant, als Schlagerstar durchzustarten und wünscht sich in einer Show von Florian Silbereisen (41) aufzutreten. Verwendete Quellen: rtl.de