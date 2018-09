RTL‘s „Let‘s Dance“ bekommt Konkurrenz:  ProSieben dreht neue Tanzshow 

Mit der Produktion ihrer neuen Tanzshow „Masters of Dance“ will ProSieben einen Gegenentwurf zur bekannten RTL Sendung „Let‘s Dance“ bieten. Ob sie damit Erfolg haben, bleibt abzuwarten.

Berlin - Die RTL-Show „Let's Dance“ soll ihre Monopolposition im Fernsehen verlieren - zumindest wenn es nach ProSieben geht. Im kommenden Jahr will der Münchner Privatsender die Reihe „Masters of Dance“ auf Sendung bringen. In diesen Tagen beginnt die Produktion in Köln. Die Moderation übernehmen Rebecca Mir (26), früher einmal Zweitplatzierte der Reihe „Germany's next Topmodel“, und Thore Schölermann (33), bekannt aus der Castingshow „The Voice of Germany“, wie ProSieben am Donnerstag mitteilte.

Die Kandidaten sind junge Nachwuchssportler

In der Show „Masters of Dance“ wirken keine Prominente mit, sondern talentierte Nachwuchssportler, die bei ihren Auftritten zumindest einen der vier „Master“ von ihrer Darbietung überzeugen müssen, um in seine „Company“ übernommen zu werden. Dort wird weitertrainiert, die Kandidaten treten gegeneinander an, bis in der Finalshow eine oder einer übrig bleibt, die oder der die „Master“ (Juroren und Trainer in einem) und das Studiopublikum am meisten überzeugt.

In den USA hatte das Format keinen Erfolg

Die Siegerin oder der Sieger wird mit 50.000 Euro belohnt. Die Show ist nicht live. Wie viele Folgen gezeigt werden, ist noch offen. Die „Master“ sind die Choreografin Nikeata Thompson (38), YouTuber Julien Bam (29), „Flying-Steps-Academy“-Chef Vartan Bassil (42) und Tanztrainer Dirk Heidemann (57). Das Format wurde erstmals in den USA vor zehn Jahren ausprobiert, aber ohne durchschlagenden Erfolg. Die israelische Version indes kam beim Publikum besser an.

Auch interessant: RTL geht mit neuer Promi-Show auf Sendung - doch einer verpennt seinen Auftritt

dpa