Nach angeblichem Flirt – „Let‘s Dance“-Profi Ekaterina teilt süßes Video von Timon Krause

Von: Sina Koch

Das „Let‘s Dance“-Paar Timon Krause und Ekaterina Leonova hält sich bezüglich ihres angeblichen Flirts bedeckt. Jetzt teilt die Profi-Tänzerin allerdings ein vertrautes Video:

Es ist DAS Gesprächsthema bei „Let‘s Dance“! Ekaterina Leonova und ihr Tanzpartner Timon Krause wirken sehr vertraut miteinander. Eine ihrer feurigen Performances sorgte für eine Menge – zum Teil auch falsche – Spekulationen. Dem „Let‘s Dance“-Paar wurde ein Kuss nachgesagt. Ob sie sich tatsächlich ineinander verliebt haben, wie aus Medienberichten hervorgeht, ist unklar. Jetzt teilt die Profitänzerin ein Video von Timon, das die Gerüchte weiter befeuern dürfte.

Show Let's Dance Sender RTL Erscheinungsjahre 2006–2007 und seit 2010 Aktuelle Moderation Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

„Let‘s Dance“ auf RTL: Timon Krause und Ekaterina Leonova teilen vertrautes Instagram-Video

Der Mentalist Timon Krause hat es mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Leonova ins Halbfinale geschafft, wie MANNHEIM24 berichtet. Die Vorbereitungen für die nächste RTL-Liveshow laufen auf Hochtouren. Auf ihren Instagram-Kanälen geben die beiden immer wieder kleine Updates, wie ihre Proben verlaufen. Dabei wird auch deutlich, wie vertraut die beiden sind.

So zeigt ein neues Instagram-Video, wie sie nach dem Training, das traditionell an den Wohnorten der Promis stattfindet, gemeinsam „nach Hause“ fahren. Im Clip ist Timon Krause zu sehen, der erschöpft im Taxi eingeschlafen ist – ganz dicht neben Ekaterina Leonova. Eine vertraute Szene, die vermutlich nicht entstehen würde, wenn man mit der Person keine innige Beziehung hat. „So sieht es immer nach dem Training im Taxi aus“, schreibt die 36-jährige Profitänzerin. Darüber hinaus fügt sie dem Video ein Emoji mit Herz-Augen hinzu.

„Let‘s Dance“-Beichte von Timon Krause: „Möchte sagen, dass du genauso aussiehst“

Noch vor dem Upload auf Instagram verrät Timon, dass er seine Tanzpartnerin auch bereits beim Schlafen betrachtet hat: „Bevor du es postest, möchte ich sagen, dass du genauso aussiehst“. Wie tv-movie.de berichtet, habe auch er ein Foto gemacht, teile es jedoch „aus einer Verbundenheit heraus“ nicht mit den „Let‘s Dance“-Fans. Hier geht es zu den Sendezeiten von „Let’s Dance“.

Im Training verbringen sie fast den ganzen Tag miteinander. Wie viel Zeit das Duo abseits der „Let‘s Dance“-Vorbereitungen miteinander verbringt, ist nicht bekannt.

„Let‘s Dance“-Profi Ekaterina Leonova und Star Timon Krause tanzen im Halbfinale

Am Freitag (12. Mai) steht bei „Let’s Dance“ das große Halbfinale an, die Profis und ihre Promis sind am Limit, um alles rechtzeitig vorzubereiten und einzustudieren. Um sich im Halbfinale gegen die starke Konkurrenz, wie etwa Anna Ermakova, durchzusetzen, müssen sie etwas ganz Besonderes aufs Tanzparkett legen.

Dabei haben sie in den vergangenen Shows ordentlich abgeräumt: Zuletzt haben die beiden 24 und 27 Punkte ertanzt. Zusammen mit den Anrufstimmen, hat es für das Team „Tikat“ ausgereicht, um weiterzukommen. Mit Ekaterina Leonova hat Timon ohnehin eine erfahrene Tanzpartnerin an seiner Seite, die in der Vergangenheit das Publikum sowie die Jury von sich und ihren Choreos überzeugt hat. (sik)