„Let‘s Dance“-Sensation – Pietro Lombardi will an der Tanzshow teilnehmen

Von: Madlen Trefzer

„Let‘s Dance“-Fans aufgepasst! Pietro Lombardi verkündet eine mögliche Teilnahme an der Tanzshow bei RTL. Wann es so weit sein könnte:

Schon seit geraumer Zeit kommt Pietro Lombardi als potenzieller „Let’s Dance“-Kandidat infrage. Um ein Haar hätte TV-Deutschland ihn bei RTL tanzen sehen, doch dann zog sich der 30-Jährige eine Fußverletzung zu und musste absagen. Werden wir ihn aber schon bald auf dem Parkett das Tanzbein schwingen sehen? MANNHEIM24 geht der Sache auf den Grund. Übrigens: Diese „Let‘s Dance“-Kandidaten sind raus oder noch dabei.

Show Let's Dance Sender RTL Erscheinungsjahre 2006–2007 und seit 2010 Aktuelle Moderation Daniel Hartwich und Victoria Swarovski

Pietro Lombardi schon bald bei „Let‘s Dance“ zu sehen?

Pietro Lombardi teilt mit seinen Fans, dass er sich in seinem Körper nicht mehr wohlfühlt. Laut bigfm.de hat der 30-Jährige bereits mehrere Jojo-Effekte hinter sich und spricht offen darüber, wie er seine Gewichtsschwankungen mit schwarzer Kleidung zu kaschieren versucht. Der zweifache Vater will das jedoch hinter sich lassen und nimmt sich fest vor, mehr Sport zu treiben und sich gesünder zu ernähren.

Welche Art von Sport für Pietro Lombardi infrage kommt, um wieder fitter zu werden, bleibt offen. Bigfm hat allerdings einen Verdacht: „Ob er sich dafür einen Tanztrainer engagieren wird?“, fragt sich der Radiosender. Immerhin äußert sich Lombardi kurz darauf zu einer möglichen Teilnahme an der RTL-Show „Let’s Dance“. Auf Nachfrage von Fans soll der Sänger nämlich laut tvmovie.de nun reagiert haben.

Tanzen bei „Let‘s Dance“: Wann Pietro Lombardi vorhat, teilzunehmen

Pietro Lombardi soll dabei nicht nur bestätigt haben, dass er definitiv noch bei „Let’s Dance“ teilnehmen wird, sondern auch angedeutet haben, wann die Zuschauer „spätestens“ mit ihm im RTL-Format rechnen könnten: „Versprochen, mit 35 mache ich mit. So lange schaue ich als Fan zu“, so Lombardi, nachdem die Tanzshow seine Teilnahme zum wiederholten Male anfragt. Hier geht es zu den Sendezeiten der aktuellen „Let’s Dance“-Staffel.

Bis dahin sind es allerdings noch ein paar Jahre hin. Doch Pietro Lombardi hätte immerhin genug Zeit, um sich auf „Let’s Dance“ ausgiebig vorzubereiten. Jetzt laufen aber erstmal die Vorbereitungen auf das Viertelfinale der aktuellen Staffel. In der Sendung am Freitag stehen Trio-Tänze an. Erfahren Sie hier, warum der “Let‘s Dance“-Traum vom Lusin-Ermakova-Dreier aber wohl platzen dürfte. (mad)