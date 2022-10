Das Sommerhaus der Stars: Bauer Patrick teilt gegen RTL-Formate aus

Bauer Patrick im „Sommerhaus der Stars“ © RTL

Nachdem in Folge 7 ein neues Paar ins „Sommerhaus der Stars“ gezogen ist, wettert Bauer Patrick gegen die beiden RTL-Formate „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“. Lesen Sie hier, warum:

Schon seit dem 7. September ist „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL in vollem Gange. Mehrere Promi-Paare kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar 2022“. In Folge 7 zieht plötzlich ein neues Pärchen ein. Die beiden sind ursprünglich aus den beiden RTL+-Formaten „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“ bekannt. „Bauer sucht Frau“-Star Patrick hat eine klare Meinung zu den beiden TV-Shows.

MANNHEIM24 verrät, warum Patrick im „Sommerhaus der Stars“ gegen die beiden RTL-Formate „Ex on the Beach“ und „Are You The One?“ wettert – und was er im Gegenzug zu „Bauer sucht Frau“ zu sagen hat.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Folge 7 ist bereits seit dem 25. September auf RTL+ online. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können jede neue Episode bereits früher streamen. (fas)