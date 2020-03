Neue RTL-Corona-Show mit Jauch, Gottschalk und Pocher sorgt für Wirbel - „Gruselig“

Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher sollen in der neuen RTL-Show „Die Quarantäne-WG“ über das Thema Corona sprechen. Das Publikum aber ist skeptisch.

Das Thema Corona ist derzeit weltweit omnipräsent.

ist derzeit weltweit omnipräsent. Nun plant RTL eine neue, tägliche Show , die sich mit dem Virus und allem darum herum beschäftigen soll.

eine neue, tägliche , die sich mit dem und allem darum herum beschäftigen soll. Ab sofort werdenGünther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher deshalb in die sogenannte „Quarantäne-WG“ ziehen.

Köln - Aus der Not haben sie in gewisser Weise eine Tugend gemacht: Nachdem wegen der aktuellen Corona-Krise alle aufgefordert sind, Zuhause zu bleiben, möchte RTL seinem Publikum in den heimischen vier Wände ein neues, thematisch passendes Unterhaltungsprogramm bieten. So sollen sich Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Oliver Pocher ab sofort in der „Quarantäne-WG“ über alles rund um das Thema Corona austauschen. Die Zuschauer allerdings sind zunächst noch zweigeteilter Meinung zu dem neuen Show-Format.

Thomas Gottschlak präsentiert neue RTL-Show mit Jauch und Pocher

Unerhörtes sei passiert, kündigt Thomas Gottschalk die neue RTL-Show-Idee auf Facebook an. So sind er, Günther Jauch und Oliver Pocher sowie täglich wechselnde Gäste ab sofort „virtuell zusammengezogen“, beziehungsweise per Video-Chat miteinander verbunden, um sich gemeinsam darüber auszutauschen, wie sie mit der aktuellen Corona-Situation umgehen.

RTL sendet neue „Quarantäne-WG“ zum Thema Corona

„In der Quarantäne-WG wird es informative, ernste und zugleich lustige Themen geben. Es geht um die gesundheitliche und wirtschaftliche Situation, die Sorgen und Nöte der Menschen und ihre Fragen. Aber bei diesen WG-Bewohnern ist klar, dass auch die Unterhaltung nicht zu kurz kommt.“ beschreibt RTL das Konzept der neuen Sendung. In den Worten von Thomas Gottschalk klingt das allerdings gewohnt flapsiger: „Günther weiß immer alles. Ich weiß nie was, aber rede immer über alles. Und Oliver Pocher nehmen wir gemeinsam in die Mitte, denn er braucht im Moment unsere Zuneigung, dasVirus hat ihn gepackt“, erklärt der Showmaster. Zwar wisse keiner wisse, wo es hingehe, „aber wir halten zusammen.“

„Quarantäne-WG“: User skeptisch vor neuer RTL-Corona-Show

Doch auch wenn Deutschlands wohl bekanntester Entertainer versucht, die neue RTL-Show-Idee wie gewohnt charmant und humorig zu präsenterieren, scheint sie bei manchen Zuschauern allerdings zunächst auf Ablehnung zu stoßen. „Oh Gott, wie gruselig“, echauffieren sich die Leute bereits und fragen „Muss das sein?“

Andere sind ebenso skeptisch der neuen Jauch-Gottschalk-Pocher-Sendung gegenüber und meinen, es sei klar gewesen, „dass RTL eine Sendung aus dieser Situation macht“, die Leute sollten es aber nicht anschauen, „damit die nicht noch Geld verdienen mit der Krise.“

Zuschauer wollen RTL-“Quarantäne-WG“ nicht gucken

So fordern die Leute: „Bringt ein anständiges Programm, dass wir auch mal abschalten können!“ Abschalten werden manche wahrscheinlich aber tatsächlich - allerdings den Fernseher: „Sind ja gleich drei Gründe, das nicht zu gucken“, schreibt ein User, während ein anderer schon einen besseren Zeitvertreib gefunden zu haben scheint und meint, statt der neuen „Quarantäne“-WG doch „lieber ein gutes Buch“ zu lesen. Ein weiterer pflichtet dem bei: „Das Programm bei RTL wird immer schlimmer.“

„Quarantäne-WG“ mit Jauch, Gottschalk und Pocher: Auch positive Fan-Stimmen zur neuen RTL-Show

Allerdings sind bei Weitem nicht alle Zuschauer so kritisch. „Das wird garantiert unterhaltsam“, meinen die User zu wissen und halten die „Quarantäne-WG“ für eine „absolut tolle Idee“, auf die sie sich bereits freuen würden. Manche würden am liebsten auch gleich eine weitere ins Boot, beziehungsweise die RTL- „Quarantäne-WG“ holen: „Fehlt nur noch Barbara Schöneberger“, schreibt ein Fan - aber wer weiß, vielleicht wird die ja schon bald in einer der ersten Sendungen zugeschaltet. „Die Qurantäne-WG“ soll ab dem 23.03.2020 vorerst täglich um 20.15 Uhr auf RTL laufen.

Zuletzt flimmerte Oliver Pocher dort in einer anderen Rolle über den Fernseher, denn der Sendler lieferte sich einen Live-Schlagabtausch mit seinem Lieblings-Feind dem Wendler.

Momentan sorgen sich aber nicht nur er, sondern mehrere Promis wegen des Coronavirus. Auch „Let‘s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski wurde bereits auf Covid-19 getestet.