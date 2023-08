Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen „Der Heiratsmarkt“ und dem RTL-Check

Von: Diane Kofer

Am 17. August lief die zweite Folge von „Der Heiratsmarkt“ bei ProSieben – RTL schickte „Gecheckt“ ins Rennen. Im Quotenduell gibt es einen klaren Sieger.

Köln/ München – Am Donnerstagabend (17. August 2023) hatte ProSieben wieder die Chance, mit „Der Heiratsmarkt“ Zuschauer vor die Bildschirme zu locken. Nach einem schwachen Auftakt in der Vorwoche dürften die Hoffnungen auf eine Steigerung groß gewesen sein. So richtig gut sah es aber auch für die neue Folge nicht aus. Zwar schauten insgesamt mehr Menschen zu – im Quotenduell mit der RTL-Konkurrenz schnitt die Show mit Annemarie Carpendale (45) aber nicht gut ab.

Eindeutige Niederlage: „Der Heiratsmarkt“ kann trotz Steigerung nicht punkten

Die neue Datingshow hat ein ziemlich besonderes Konzept: Eltern schicken ihre erwachsenen Kinder auf den Singlemarkt, um den perfekten Partner auszumachen. Der Auftakt am 10. August kam beim Fernsehpublikum nicht besonders gut an: Nur 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zu „Der Heiratsmarkt“ ein – und bescherten ProSieben einen miserablen Marktwert von 1,9 Prozent. In dieser Woche lief das schon deutlich besser: 450.000 Menschen saßen dieses Mal vor den Bildschirmen. In der werberelevanten Zielgruppe ergab das einen Marktwert von 5,9 Prozent, der mit Blick auf die Konkurrenz nicht zufriedenstellend sein dürfte.

RTL ging zur Primetime mit einer Service-Sendung an den Start – es lief „Gecheckt: Wie gut ist Tiefkühlkost“ mit Mareile Höppner (46). Insgesamt konnte der Kölner Sender laut DWDL so 1,43 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte locken. Während das in der Gesamtzuschauerzahl einen Marktwert von 6,6 Prozent ergibt, zeigt sich das Ergebnis im werberelevanten Zielgruppenvergleich noch eindeutiger: Mit 11,1 Prozent war der Marktanteil des RTL-Checks fast doppelt so hoch wie der von „Der Heiratsmarkt“.

Wayne und Annemarie Carpendale im Datingshow-Fieber Wayne (46) und Annemarie (45) Carpendale sind seit 2013 glücklich verheiratet und haben auch einen gemeinsamen Sohn. Das Paar will anderen Menschen offenbar zu eben diesem Glück verhelfen – denn beide führen seit Kurzen durch Datingshows. Während seine Frau bei „Der Heiratsmarkt“ (ProSieben) Singles verkuppelt, wurde gerade erst bestätigt, dass Wayne Carpendale auch in der zweiten Staffel von „Herz an Bord“ (Vox) wieder Amor auf hoher See spielt. Die zweite Staffel wird 2024 ausgestrahlt.

Quotenrennen: Auch RTL musste am Vortag eine Niederlage einstecken

Am Mittwochabend (17. August 2023) musste sich RTL allerdings auch klar geschlagen geben. „Die Bachelorette“ schalteten nur 0,32 Millionen ein – die Kuppelshow lief damit noch etwas schlechter als „Der Heiratsmarkt“ am Tag darauf. Stattdessen konnte das ZDF punkten. „Aktenzeichen XY“ war die meistgesehene Produktion des Tages und bescherte einen Marktanteil von 18,1 Prozent.

Im Quotenduell zwischen „Gecheckt“ (RTL) und „Der Heiratsmarkt“ (ProSieben) gibt es einen klaren Sieger. © Screenshot/ RTL/ Gecheckt/ Richard Hübner/ProSieben/dpa

Insgesamt scheinen es Datingshows derzeit ziemlich schwer zu haben: Vox musste auch feststellen, dass die Sendung „My Mom, Your Dad“, in der erwachsene Kinder ihre Eltern verkuppeln, alles andere als durch die Decke geht. Amira Pochers (30) erste eigene Kuppelshow erwies sich als Quotenflop. Verwendete Quellen: DWDL