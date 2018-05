„Mätresse“ und „fantastisch schwarz“: ZDF-Moderation über Royal Wedding sorgt für Entsetzen

Bei der Berichterstattung über die Hochzeit von Prinz Harry und seiner Meghan hat so mancher ZDF-Zuschauer seinen Ohren nicht getraut. Angesichts einiger fragwürdiger Kommentare wurden Rassismus- und Sexismusvorwürfe laut.

Mainz - Die Vermählung von Prinz Harry und Meghan Markle am vergangenen Samstag war das Medienereignis schlechthin. Allein im ZDF verfolgten im Durchschnitt knapp sechs Millionen Menschen die Übertragung der royalen Traumhochzeit. Moderiert wurde die rund vier Stunden lange Sondersendung von Norbert Lehmann, Adelsexpertin Julia Melchior, Luise Wackerl von "Gala" und dem "Welt"-Journalisten Thomas Kielinger.

+ Meghan Markles und ihre Mutter Doria Ragland: Die afroamerikanischen Wurzeln wurden immer wieder von den ZDF-Kommentatoren thematisiert. © dpa / Tim Ireland Dabei thematisierten die Moderatoren die „afroamerikanischen“ und - so wörtlich - „exotischen Wurzeln“ von Meghan Markle, fast schon als Dauerthema ihrer Berichterstattung - nicht gerade zur Begeisterung einiger Zuschauer. Es dauerte nicht lange, bis Rassismus- und Sexismusvorwürfe in sozialen Medien laut wurden:

Eine andere Nutzerin schrieb auf Twitter: „Liebes @zdf, es NERVT gewaltig, dass Meghan's Abstammung für die Berichterstatter DAS Thema ist.“

Liebes @zdf, es NERVT gewaltig, dass Meghan's Abstammung für die Berichterstatter DAS Thema ist. Wenn Meghan Weiß wäre, worüber würden die sich aushecheln? Behandelt sie bitte doch gleichwertig. #RoyalWedding — Julia Probst (@EinAugenschmaus) 19. Mai 2018

Halbe Stunde #zdfroyal #royalwedding & zu Meghan schon 100x über afroamerikanischen Hintergrund, 10x „exotisch“ und einmal „da hat die Queen aber ein Auge zugedrückt“ gehört. Überlegt doch mal, was ihr sagt. — femInsist (@femInsist) 19. Mai 2018

Das Portal „Übermedien“ hat die umstrittenen Äußerungen in einem Youtube-Video zusammengeschnitten.

Und dort finden sich noch weitaus fragwürdigere Bemerkungen der ZDF-Runde. So sprach Adels-Expertin Julia Melchior davon, dass Meghan aus Marketing-Gesichtspunkten „genial“ sei. Luise Wackerl ergänzte, Meghan sei als „Tochter einer afroamerikanischen Frau eine Symbolfigur für alle Nichtweißen“ und die Queen drücke bei ihr ein Auge zu.

Ich fasse mal die Kommentare der ZDF-Experten zusammen: Meghan steht zu ihrer Hautfarbe. Die Queen drückt hier ein Auge zu. Exotik tut dem Königshaus gut. Marketingmässig ist Meghan genial.#ROYALWEDDING — Lara Fritzsche (@larafritzsche) 19. Mai 2018

„Eine solche Frau hat man sich früher als Mätresse gehalten“ oder “Die beiden werden ja niemals König und Königin. Da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten - ich sags mal so salopp“: Vor allem derartige Äußerungen von Norbert Lehmann, wurden auf Twitter von entsetzen Usern heiß diskutiert. „Ey @ZDF - die alten Männer reden sich da gerade um Kopf und Kragen!“, heißt es in einem Tweet.

Die haben eben im #ZDF ernsthaft gesagt, „Frauen wie #Meghan hätte man früher höchstens als Mätresse gehalten.” Und man müsse sich jetzt erst mal an den Sprachgebrauch gewöhnen bei dem Phänomen. Ey, @ZDF – die alten Männer reden sich da gerade um Kopf und Kragen! #royalwedding — claudine (@claudine) 19. Mai 2018

Kritik hagelte es auch für Norbert Lehmanns Anmerkung über den Auftritt des Gospelchors: „Allein weil es so fantastisch schwarz und so toll schwarz gesungen war“.

"alleine weil es so fantastisch schwarz und so toll schwarz gesungen war!" (Schade, weil das @zdf sich in letzter Zeit ja eher Mühe gibt, offener und jünger zu wirken. Aber der nichts sagende öffentliche Kommentar des Senders dazu zeigt null Problembewusstsein.) https://t.co/Q7hnKk5XA5 — Caspar C. Mierau (@leitmedium) 22. Mai 2018

Auf Anfrage des Branchendienstes DWDL äußerte sich das ZDF zu den Vorwürfen mit diesem kurzen Statement: „Neben den Kommentaren auf Twitter erreichten den ZDF-Zuschauerservice Anrufe und Mails von Zuschauerinnen und Zuschauern mit Fragen sowie Lob und Kritik zu unterschiedlichen Aspekten der Übertragung. Die Kritik unserer Zuschauer nehmen wir ernst.“

Nicht nur das ZDF, auch Süßigkeiten-Hersteller Super Dickmann‘s hat mit einer unüberlegten Formulierung ordentlich daneben gegriffen und Rassismusvorwürfe geernet. Ein Facebook-Post am Tag der Vermählung, der inzwischen nicht mehr in der Timeline zu finden ist, zeigte einen Schokokuss samt Krone und Brautstrauß im weißen Hochzeitskleid. Dazu schrieb der Konzern: „Was guckt ihr denn so ... wollt ihr heute etwa nicht auch Meghan sein?“ Unpassend fanden zahlreiche User in den sozialen Medien und kritisierten „Super Dickmann‘s“ für diesen Post.

Liebe Designer und SoMe-Grafiker: eine Sache sollte man bei seiner Arbeit immer bewahren: Haltung. War das echt Euer Ernst? Eure Idee? Die des Kunden? Ich schüttle nur noch den Kopf. Unfassbar. #rassismus #RoyalWedding #dickmanns pic.twitter.com/vBZKmBsqEI — Heiko Lars Winter (@1ecke3elfer) 21. Mai 2018

