„Das ist eine Frechheit“: Davina und Shania Geiss unter Druck wegen Partyplanung

Shania und Davina Geiss werden in der neuen Folge ihrer Dokusoap überrascht. Eigentlich wollten sie den Geburtstag von Shania auf der Yacht feiern, doch der Plan scheitert:

Bunt, luxuriös und laut: Das Leben der „Geissens“ begeistert die RTLZWEI-Zuschauer seit vielen Jahren. Auch die Töchter von Carmen und Robert Geiss haben die sympathische Art ihrer Eltern geerbt – und sind inzwischen so beliebt, dass sie mit „Davina & Shania – We love Monaco“ sogar eine eigene Dokusoap bekommen haben. In der aktuellen Folge planen die Geissens-Töchter eine Party auf der Luxus-Yacht!

„Davina & Shania – We love Monaco“ auf RTLZWEI: Geissens-Töchter wollen auf der Yacht feiern

Shania hat Geburtstag – und der muss natürlich ordentlich gefeiert werden, wie MANNHEIM24 berichtet. Und wo wird Shania ihre Gäste empfangen? Natürlich auf der „Indigo Star“, dem glamourösen Schiff der Geissens! „Wir haben sehr viele Leute eingeladen – sogar meine Cousine aus Spanien kommt“, offenbart die Millionärstochter in der 5. Episode „Davina & Shania – We love Monaco“.

Doch bevor die Party starten kann, haben Shania und Davina noch alle Hände voll zu tun, denn: „Wir haben alle eingeladen, aber noch nichts wirklich geplant“, erklärt das Geburtstagskind. Die Geissens sind immer wieder für eine Überraschung gut! So erfahren Shania und Davina auch erst kurzfristig per Telefon, dass Familienvater Robert die Yacht – die übrigens gar nicht den Geissens gehört – zur Zeit vermietet hat. Ein Schock für den Geissens-Nachwuchs!

Der „Geissens“-Nachwuchs ist verzweifelt – Shania und Davina geraten unter Zeitdruck

„Das ist doch jetzt eine Frechheit! Was machen wir?“, fragt Davina ihre Schwester nach dem Telefonat mit Papa Robert. Jetzt müssen sie noch einmal von null starten. Was jedoch feststeht, ist der erste Punkt auf der Planungsagenda: Cousine Tamara vom Flughafen abholen. Jede Minute Vorbereitungszeit ist zwar gerade kostbar – aber Family first!

Trotzdem wird es zeitlich ziemlich knapp für das Schwester-Duo, immerhin müssen sie noch einen Koch für die alternative Location organisieren und Getränke einkaufen gehen. Der Koch ist schnell gefunden, doch die Einkäufe erledigen sich nicht von allein. Shania und Davina stehen so sehr unter Zeitdruck, dass sie im Supermarkt kurzerhand beschließen: „Wir kaufen alles!“

Shania und Davina Geiss gehen im Supermarkt einkaufen © RTLZWEI

„Die Geissens“ in Monaco: Davina regt sich über ihre Schwester auf – „haut wieder dumme Sprüche raus“

Die Party rückt immer näher. Doch unter dem aufkommenden Zeitdruck leidet auch die Stimmung von Shania und Davina. „Shania macht es sich wie immer sehr leicht, haut wieder dumme Sprüche raus, will nicht helfen – und wer muss wieder ihren Geburtstag organisieren? Ich!“, erklärt Davina genervt.

Zum Schluss wendet sich alles zum Guten: Der Kühlschrank ist gefüllt, für Getränke ist gesorgt und der Koch übernimmt die Verköstigung der Gäste – jetzt kann die Party starten! Natürlich nutzen die Geissens-Töchter die übrig gebliebene Zeit für ein ausgiebiges Styling. Mit ihrer Art erregen die beiden eben Aufsehen, sonst würden Fans von Davina und Shania Geiss nicht unter jedem ihrer Instagram-Fotos komplett durchdrehen. (sik)