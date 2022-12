Robert Geiss wirbt auf Instagram für Luxusimmobilie – und erntet heftige Kritik

Robert Geiss bekommt Negativ-Kommentare von Fans für Instagram-Werbung © Screenshot/Instagram/robertgeiss1964/ Montage Headline24

Robert und Carmen Geiss führen ein Leben in Saus und Braus. Die Fans stören sich daran, dass Robert für ein Apartment in Dubai schwärmt. Lesen Sie hier mehr:

In ihrer eigenen TV-Sendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI zeigen Robert und Carmen Geiss gerne ihren luxuriösen Lifestyle. Egal ob Luxusleben auf der Yacht oder Oldtimer-Grand-Prix in Monaco: Bei kostspieligen Dingen dürfen „die Geissens“ nicht fehlen.

MANNHEIM24 verrät, welche Luxusimmobilie Robert Geiss auf Instagram bewirbt – und wie seine Fans auf den Beitrag reagieren.

Während viele Familien durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise in diesem Jahr etwas kürzertreten müssen, will einer vom Sparen aktuell anscheinend so gar nichts wissen – Robert Geiss. (sik)