"Riverdale": Drehbuchautor teilt schlechte Nachrichten zur 4. Staffel mit

Neue Folgen von "Riverdale" erscheinen aktuell nicht mehr wöchentlich. Jetzt hat ein Drehbuchautor weitere schlechte Nachrichten für die Fans der Serie.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 4. Staffel von "Riverdale"+++

Neue Folgen der 4. Staffel von "Riverdale" erscheinen immer donnerstags auf Netflix .

erscheinen immer donnerstags auf . Aktuell kommt es zu Verzögerungen bei der Ausstrahlung.

Ein Drehbuchautor wendet sich mit schlechten Nachrichten an die Fans.

Warum kommen kaum mehr neue Folgen von "Riverdale"? Diese Frage stellen sich viele Fans der Serie, denn Episoden erscheinen aktuell nicht mehr wöchentlich - was zuvor stets der Fall war.

Bislang sind 17 Folgen der 4. Staffel auf Netflix verfügbar. Geplant waren allerdings 22 Folgen. Wie lange müssen die Zuschauer also auf das Finale warten? Drehbuchautor Ted Sullivan widmet sich dieser brennenden Frage auf Twitter - doch die Antwort gefällt nicht allen "Riverdale"-Fans.

"Riverdale" auf Netflix: Was bisher in der 4. Staffel geschah

Der Großteil der 4. Staffel steht bereits auf Netflix* zur Verfügung, womit ein positiver Aspekt einhergeht: Die Frage um Jugheads (Cole Sprouse) vermeintlichen Tod* wurde endlich geklärt. Zu Beginn der Season sah es ganz danach aus, als ob der Fanliebling bald sterben würde. Die Hinweise verdichteten sich im Laufe der 4. Staffel, bis schließlich enthüllt wurde, dass Jugheads Freundin Betty (Lili Reinhart) für seinen Tod verantwortlich sein soll.

Letztendlich stellte sich aber alles als ein Trick heraus, mit dem sich Jughead an seinen Mitschülern der Stonewall Prep rächen wollte. Ist sein Überleben somit bis zum Ende der 4. Staffel garantiert? Einige Fans haben die Theorie, dass die "Riverdale"-Macher sich eine unerwartete und furchtbare Wendung* bis zum Ende der Season aufsparen.

Drehbuchautor von "Riverdale" hat eine schlechte Nachricht für die Fans der Serie

Doch wann erscheint eigentlich das Finale der 4. Staffel auf Netflix? Drehbuchautor Ted Sullivan widmet sich dieser Frage auf Twitter - und die Antwort dürfte nicht allen Fans gefallen. Zunächst verrät er, dass die 4. Staffel aufgrund der Coronavirus-Pandemie von 22 auf 19 Folgen gekürzt wird. Die Fertigstellung der restlichen Episoden verzögere sich also, was auch für die fehlende 18. und 19. Folge gilt. Folge 18 steht voraussichtlich am 30. April auf Netflix zur Verfügung. Wann das Finale erscheint, ist hingegen noch unklar.

Doch eine gute Nachricht hat Sullivan dennoch: Die gestrichenen Folgen werden als Teil der 5. Staffel veröffentlicht. Allerdings wird auch diese Season wegen der Pandemie voraussichtlich nicht pünktlich erscheinen.

