"Riverdale": Macher bestätigen Fan-Theorie - Das passiert in der 5. Staffel

Auf Netflix können sich "Riverdale"-Fans endlich das Finale der 4. Staffel ansehen. Eine 5. Staffel wurde auch schon bestätigt - zusammen mit einer Fan-Theorie.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 4. Staffel von "Riverdale"+++

Nach 19 Folgen endete die 4. Staffel von "Riverdale" .

. Auf Netflix können sich die Fans nun die komplette Season ansehen.

können sich die Fans nun die komplette Season ansehen. Die Macher bestätigen eine 5. Staffel sowie eine beliebte Fan-Theorie.

Nach mehreren Monaten steht das Finale der 4. Staffel von "Riverdale" endlich auf Netflix zur Verfügung. Wer die Serie nicht aktiv verfolgt, wundert sich vielleicht über die lange Laufzeit, da die Season doch bereits im Herbst 2019 gestartet ist. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Netflix veröffentlicht jede Woche eine neue Folge der Serie. Dieses Jahr hat sich die Ausstrahlung noch weiter in die Länge gezogen, denn auch die Macher von "Riverdale" bekamen die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu spüren.

"Riverdale" auf Netflix: Warum sind im Finale der 4. Staffel so viele Fragen offengeblieben?

Fans wundern sich nun, wann sie mit dem Start der 5. Staffel von "Riverdale" rechnen können. Das ist aber nicht die einzige Frage, die viele derzeit beschäftigt. Bei dem ein oder anderen Zuschauer kam nach der 19. Folge der 4. Staffel möglicherweise Verwirrung auf. Der Grund: Obwohl es sich um die finale Folge der Season handelt, fühlt es sich so an, als sei die Handlung noch nicht komplett abgeschlossen.

Den Drehbuchautoren der Serie wird gerne eine gewisse Nachlässigkeit unterstellt, doch dieses Mal trifft sie keine Schuld: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie musste die 4. Staffel vorzeitig beendet werden*. In Wahrheit sollte die Season 22 Folgen umfassen. Kurzfristig entschieden sich die Macher aber für 19 Episoden, weshalb nicht genug Zeit blieb, um die aktuelle Geschichte zu einem schlüssigen Ende zu bringen.

Wann erscheint die 5. Staffel von "Riverdale"?

Die restlichen drei Folgen wurden aber nicht komplett gestrichen, denn stattdessen leiten sie die geplante 5. Staffel ein. Wenn alles nach Plan läuft, startet die neue Season im Oktober 2020. Das Coronavirus beeinflusst allerdings noch immer die Produktion, denn die Drehs können bislang nicht fortgesetzt werden. Fans sollten also mit Verzögerungen auf unbestimmte Zeit rechnen.

"Riverdale"-Macher bestätigen eine Fan-Theorie: Das wird in der 5. Staffel passieren

Vorsicht, Spoiler - Gegenüber dem Magazin TVLine hat Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ein wichtiges Detail zur 5. Staffel preisgegeben: Nach der Ausstrahlung der ersten drei Folgen soll ein Zeitsprung stattfinden. Damit bestätigt er eine Fan-Theorie, die schon länger im Umlauf ist.

Doch warum findet ein solcher Sprung statt? Der Grund ist nachvollziehbar: In den kommenden Folgen werden Archie & Co. die High School abschließen. Anschließend verschlägt es die Freunde an verschiedene Colleges in ganz Amerika. So viel Zeit wie zuvor können die Helden also nicht mehr miteinander verbringen, weshalb ein Zeitsprung her muss, der vermutlich mehrere Jahre übergeht. Ob sich die Figuren während der Schulferien treffen oder ob sie nach dem College in die Kleinstadt Riverdale zurückkehren, ist allerdings noch nicht bekannt. Es bleibt also abzuwarten, wie diese gravierende Änderung umgesetzt wird.

