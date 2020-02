"Riverdale": Zwei Schauspieler verlassen die Serie - sterben weitere Figuren in der 4. Staffel?

"Riverdale"-Fans müssen jetzt stark sein: Zwei Darsteller haben angekündigt, die Serie nach der 4. Staffel zu verlassen. Sie sind seit der 1. Season dabei.

"Riverdale" wird nach der 4. Staffel zwei wichtige Figuren verlieren.

wird nach der 4. Staffel zwei wichtige Figuren verlieren. Beide waren seit der 1. Season Teil der Serie.

Auf Instagram gaben die Darsteller ihren Ausstieg bekannt.

Fans von "Riverdale" haben es gerade nicht leicht: Die aktuellste Folge der 4. Staffel endete mit einem massiven Cliffhanger, der ein dramatisches Schicksal einer beliebten Figur andeutete. Jetzt kommt schon der nächste Schock, denn zwei Darsteller haben angekündigt, die Serie nach der neusten Staffel zu verlassen.

+++Vorsicht, es folgen Spoiler zur 4. Staffel von "Riverdale"+++

Zwei Schauspieler verlassen "Riverdale"

Bei den besagten Schauspielern handelt es sich einmal um Marisol Nichols, die Veronicas Mutter Hermione Lodge spielt. Skeet Ulrich hat ebenfalls seinen Abschied angekündigt. Er ist aktuell in der Rolle als Jugheads Vater F. P. Jones zu sehen. Die beiden Darsteller werden noch in den restlichen Folgen der 4. Staffel auftreten. Für die bereits bestätigte 5. Season stehen Sie hingegen nicht mehr vor der Kamera.

"Ich bin unglaublich dankbar für meine Zeit bei 'Riverdale', meine zweite Familie. Es haben sich Freundschaften gebildet, die über die Arbeit am Set hinausgehen. Es hat Spaß gemacht, Hermione Lodge zu spielen und es war wahrlich eine Ehre, mit diesem Team zusammenarbeiten zu können. Doch das Beste seid ihr alle [die Fans] gewesen. Ohne eure Leidenschaft für die Serie und die Figuren wären wir jetzt nicht da, wo wir gerade sind. Vielen Dank für die Gelegenheit, euch unterhalten zu dürfen", schreibt Nichols in ihrem Instagram-Beitrag. Auch Ulrich bedankt sich im Internet bei den Fans sowie den Machern der Serie.

Was wird aus den "Riverdale"-Figuren Hermione Lodge und F. P. Jones?

Hermione Lodge und F. P. Jones sind nicht die ersten Figuren, von denen sich die Fans verabschieden müssen. Nach Luke Perrys Tod wurde auch sein Charakter Fred Andrews aus der Serie genommen*. Zudem könnte auch die Figur Jughead ein schweres Schicksal ereilen*. Hinweise in der 4. Staffel deuten darauf hin, dass er sterben wird. Das würde gleichzeitig das Serien-Aus für Schauspieler Cole Sprouse bedeuten.

"Riverdale"-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa macht allerdings Hoffnung, dass Hermione und F. P. keinen dramatischen Tod befürchten müssen. Das Magazin Deadline zitiert ihn mit den Worten: "[F. P. und Hermione] werden in Riverdale immer willkommen sein." Die Aussage lässt vermuten, dass Nichols und Ulrich jeder Zeit zurückkehren können, um in die Rollen ihrer Figuren zu schlüpfen. Es bleibt also spannend, wie die Macher ihren Ausstieg tatsächlich gestalten.

Video: Lili Reinhart - Luke Perry erschien ihr im Traum

soa

