Riesenzoff bei „Höhle der Löwen“: Löwin Judith Williams verlässt wütend das Studio

Von: Julia Hanigk

Die Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel machten in „Die Höhle der Löwen“ einem Gründer ein gemeinsames Angebot. Um Judith Williams und Dagmar Wöhrl eine Nasenlänge voraus zu sein, warben sie mit Georg Koflers Stimme – der aber gar nicht da war. Das sorgte für dicke Luft.

Köln - Seit dem 29. August präsentieren Gründer und Gründerinnen vor den Investoren der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ wieder ihre kreativen Start-up-Ideen. Ist nicht nur eine Person interessiert, kommt es oft zu einem Deal mit gleich mehreren der Geldgeber. Nicht bei jedem Pitch sind allerdings dieselben Entscheider anwesend. Als Ralf Dümmel (55) und Carsten Maschmeyer (63) zusätzlich mit der Investition des abwesenden Georg Kofler (65) warben, wurde Judith Williams (50) sauer.

Wie bild.de berichtet, wurde die entsprechende Folge von „Höhle der Löwen“ auf Vox bisher noch nicht ausgestrahlt, der Zoff habe sich hinter den Kulissen abgespielt. Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel wollten gemeinsam in das Produkt eines Gründers investieren, auch Judith Williams und Dagmar Wöhrl (68) interessierten sich und wollten ein Angebot machen.

Um mehr Argumente auf ihrer Seite zu haben, brachte Maschmeyer auch Georg Koflers Geld ins Spiel – der aber gar nicht vor Ort mitbieten konnte. „Carsten Maschmeyer warb vor den Gründern, dass sie neben Ralf Dümmel auch mit der Stimme von Georg Kofler rechnen können“, zitiert die Bild einen Produktionsmitarbeiter.

Stars bei „Die Höhle der Löwen“

In der vergangenen Staffel 11 bei der „Höhle der Löwen“ trat Ex-Fußballer Michael Ballack auf, auch präsentierten beispielsweise schon Giulia Siegel oder Fußballstar André Schürrle ihre neuesten Ideen. In der nun gestarteten 12. Staffel kündigte der Sender Vox an, dass Hundetrainer Martin Rütter und Olympiasiegerin Kristina Vogel dabeisein werden.