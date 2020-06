"Rick and Morty" - So lange müssen Fans noch auf die fünfte Staffel warten

Die vierte Staffel der Serie "Rick and Morty" begeistert ab Juni wieder unzählige Fans. Die Schöpfer Dan Harmon und Justin Roiland bestätigten jetzt Details zur neuen Staffel.

Die vierte Staffel "Rick and Morty" läuft ab dem 17. Juni auf Netflix.

Dann erleben der geniale und versoffene Wissenschaftler Rick und sein pubertierender Enkel Morty wieder neue Abenteuer in Parallelwelten.

Die Macher der Serie veröffentlichten unlängst neue Informationen zur Zukunft der schrägen Zeichentrick-SciFi-Serie.

Die "Rick and Morty"-Fangemeinde in den USA und in England darf sich freuen: Hier läuft die vierte Staffel* der Zeichentrickserie "Rick and Morty" bereits. In Deutschland bietet der Streamingdienst Netflix Staffel eins bis vier an - ab 17. Juni beginnt die vierte Staffel auch hierzulande. Doch eingefleischte Serienjunkies wollen schon jetzt wissen: Gibt es eine fünfte Staffel?

Wann wird die 5. Staffel von "Rick and Morty" veröffentlicht?

Die Antwort wird vielen gefallen: Definitiv ja! Der US-amerikanische Kabel-Fernsehsender Adult Swim hat bereits bestätigt, 70 neue Episoden der Serie in Auftrag gegeben zu haben. Es gibt jedoch noch keine offizielle Ankündigung darüber, wann genau die fünfte Staffel zu sehen sein wird. Die Schöpfer Dan Harmon und Justin Roiland haben jedoch versichert, dass die Wartezeit zwischen der vierten und fünften Staffel nicht lange dauern wird. So zitiert das britische Portal express den Serienmacher Justin Roiland: "Wir gehen gleich zur nächsten Staffel über. Der Plan war schon immer, sie schneller herauszubringen (Anmerkung der Redaktion: als die vierte Staffel)". Dan Harmon fügte hinzu: "Ich denke man kann mit Sicherheit sagen, dass die Lücke zwischen der 3. und 4. Staffel die größte war und für immer bleiben wird". Er wisse nicht, wie schnell die fünfte Staffel für die Zuschauer verfügbar sein wird, jedoch wisse er, dass die Fans nicht so lange auf eine Fortsetzung warten müssten wie nach der 3. "Rick and Morty*"-Staffel.

Kanye West in einer zukünftigen Episode?

Einen Trailer zur fünften Staffel gibt es zwar noch nicht, jedoch finden sich bereits Informationen zur Besetzung beziehungsweise den Sprechern. So wird wahrscheinlich Creator Justin Roiland auch in der fünften Staffel Rick und Morty synchronisieren. Und auch der Rest der Besetzung wird aller Voraussicht nach wieder am Start sein, darunter Sarah Chalke als Beth, Chris Parnell als Jerry und Spencer Grammer als Summer. Zu Beginn des Jahres 2019 gab es express zufolge sogar einige Gerüchte darüber, wie die Macher versuchten, Kanye West in einer zukünftigen Episode auftreten zu lassen.

"Rick & Morty": Alle Infos zur Serie im Überblick

Serie Rick and Morty Veröffentlichungsdatum 2013 Genre Comedy, Science-Fiction, Satire Land USA Besetzung Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke Verfügbar auf Netflix

