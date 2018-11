Baby-News bei „Goodbye Deutschland“-Familie: Nachwuchs bei den Reimanns

Bei den Reimanns, Deutschlands Kultauswanderer-Familie, gibt es bald Zuwachs: Tochter Janina ist schwanger. Für die Verkündung der Baby-News haben sich die werdenden Eltern so einiges einfallen lassen.

Austin - Schnauzbart, Cowboyhut und sein unverwechselbarer Dialekt - das sind die Markenzeichen von Konny Reimann (62). Seit der Hamburger und seine Familie erstmals im Jahr 2006 in der Doku-Soap „Goodbye Deutschland!“ zu sehen waren, gehören die Reimanns zu den bekanntesten Auswanderern Deutschlands. Seit nun mehr als zwölf Jahren begleiten die Fernsehzuschauer die Familie von Konny, dessen Ehefrau Manu (49) und den beiden Kindern Jason (28) und Janina (31) bei ihrem neuen Leben in Texas und Hawaii.

Nun kündigt sich bei den Reimanns Familienzuwachs an: Töchterchen Janina und Ehemann Coleman bekommen ein Baby.

So erfuhr Manu Reimann von den Baby-News

Erfahren hat Manu Reimann, dass sie erneut Oma wird, auf ganz besonderem Weg, wie sie erzählt. „Ich habe von Janinas Schwangerschaft am Muttertag erfahren. Wir haben zusammen in einem Restaurant gegessen. Dann gab es Dessert und auf dem Kuchen stand ‚Congrats Grandmother‘. Ich war ein bisschen perplex, weil ich nicht dachte, dass es mich betrifft oder dass der Kellner sich am Tisch geirrt hat und guckte Janina ein bisschen ungläubig an. Sie nickte dann aber grinsend. Und somit war die frohe Nachricht überbracht: Es wird ein neues Enkelkind.“

Die werdende Mama postet auf Instagram fleißig Bilder von ihrem Babybauch, der wächst und wächst. Die 31-Jährige befindet sich inzwischen in der 34. Schwangerschaftswoche.

Dort haben Janina und Coleman ihren Fans bereits in der 16. Schwangerschaftswoche den anstehenden Nachwuchs verkündet - und zwar in Form eines Filmplakats. Auf dem Foto mit dem Titel „Sleepless in Austin“ sind die werdenden Eltern auf einem Bett zu sehen - Janina umringt von Eiscreme und Obst, Coleman, der irritiert in einem Schwangerschaftsratgeber liest. Janinas Kommentar dazu: „Baby-News!“

Wie Opa Konny mit der frohen Botschaft umgeht, und was sonst los ist bei Familie Reimann, gibt es am Montagabend um 21.15 Uhr in den neuen Folgen von „Die Reimanns“ bei RTL2 zu sehen.

Trauer um „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner

Geschockt musste die „Goodbye Deutschland“-Fangemeinde dagegen vergangene Woche von Jens Büchners Tod erfahren. Der 49-Jährige wurde ebenfalls durch die Vox-Sendung bekannt und hatte am 17. November 2018 den Kampf gegen Lungenkrebs verloren.

Video - Schriller Abschied: Trauerfeier für Jens Büchner

Alles rund um den tragischen Tod von Jens Büchner gibt es hier zu lesen.

va