Bei Rede gucken viele nur in die erste Reihe - Foto verblüfft Fans: „Das Beste aller Zeiten“

Politische Reden können langweilig sein. Ob diese Partei allerdings dachte, dass sich im Publikum eine Sitcom-Figur versteckt? Oder um was handelt es sich?

Bei einer Rede einer spanischen Politikerin bot sich ein verwirrendes Bild.

Zumindest bei einem Screenshot drehten die Fans im Internet durch.

Erkennen Sie auf dem Foto eine beliebte Sitcom-Figur aus den 80ern?

Bilbao - In Spanien gibt es eine politische Partei, die mit PSOE abgekürzt wird. Die Partido Socialista Obrero Espanol versteht sich als älteste Partei des Landes. Ist die Historie ein Grund, warum sich ein Außerirdischer ins Publikum einer Rede von Idoia Mendia verirrt hat? Nein, das bestimmt nicht. Was aber einem User hier aufgefallen ist, lässt viele Fans verblüfft in den Sessel sinken.

Erkennen Sie auf den ersten Blick die Sitcom-Figur in Publikum?

Mendia, Generalsekretärin der Partei im Baskenland, hielt eine Rede. Auf der Twitter-Seite „Face in Things“ wurde ein Bild der Politikerin hochgeladen und die Kommentarspalte überschlug sich mit verblüffenden Reaktionen. Manch einer schrieb: „Ich habe eine Minute gebraucht, um zu erkennen, um was es sich wirklich handelt“. Das Portal twitterte das Bild mit der Überschrift: „Alf“.

Na, haben Sie es schon entdeckt? Unten rechts sitzt Alf - oder wer sitzt da? Ein User schreibt: „Das Witzige daran ist, dass ich zweimal hinschauen musste, um herauszufinden, um was sich handelt, wenn es nicht Alf ist“. Ein andere meinte: „Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, dass es Alf ist“. Dabei handelt es sich lediglich um eine Frau mit Sonnenbrille, die sich im richtigen Moment bückte.

Alf im Publikum ist „das Beste aller Zeiten“

„Das Beste aller Zeiten“, oder „Hallo Außeriridischer! Wie war der Vortrag?“, sind ebenfalls der Kommentarspalte zu entnehmen. Auch lachende Emojis und Worte wie „Brilliant“ sind als Reaktionen vielfach zu sehen. Die User zeigen sich ähnlich verblüfft wie bei einem Grusel-Foto oder bei einem Weihnachtskrippen-Scherz, bei dem sich auch eine beliebte Film-Figur eingeschlichen hat.

Alf war die beliebte Figur aus der gleichnamigen Sitcom, die es von 1986 bis 1990 gab. Alf, der Außerirdische vom Planeten Melmac, landete bei Familie Tanner in einem Vorort von Los Angeles und stellte das Familienleben auf den Kopf.

