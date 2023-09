Quoten-Hoch bei Vox: „Das perfekte Dinner“ profitiert von „Zwischen Tüll und Tränen“-Woche

Von: Diane Kofer

„Das perfekte Dinner“ ist in dieser Woche auf der Überholspur und peilt einen Jahreshöchstwert an. Das liegt wohl an der Besetzung: Die „Zwischen Tüll und Tränen“-Stars treten an.

Köln – Den Vorabend im deutschen TV bestimmt zuletzt immer wieder das ZDF – denn mit „Notruf Hafenkante“, der „SOKO“-Reihe oder den „Rosenheim-Cops“ gelingt es dem Sender immer wieder, Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme zu locken. Aber auch Vox kann in dieser Woche große Erfolge feiern: „Das perfekte Dinner“ läuft bei dem Privatsender so gut wie lange nicht mehr.

Liegt es an der Besetzung? „Das perfekte Dinner“ steuert auf Jahresrekord zu

Die aktuelle Woche (Montag, 28. August 2023 bis Freitag, 1. September 2023) steht bei „Das perfekte Dinner“ unter einem besonderen Motto – denn die Brautmoden-Experten von „Zwischen Tüll und Tränen“ treten zum Kochduell an. Hannes Schrader (31), Vanessa Huber (43), Christina Sonnek (56), Nihal Saridemir (44) und Fan Xia (36) müssen am Herd unter Beweis stellen, dass sie nicht nur Brautpaare glücklich machen können, sondern auch ihre Kollegen. Vanessa Huber sorgte bereits für Empörung, weil sie nicht selbst gekocht hat.

Doch für die Gesamtquoten hatte die Kombination aus „Das perfekte Dinner“ und „Zwischen Tüll und Tränen“ einen positiven Effekt. Am Donnerstagabend (31. August 2023) konnte sich der Sender über einen starken Marktanteil von 11,7 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe freuen. Laut DWDL schalteten insgesamt 1,21 Millionen Menschen ein, was einem Gesamt-Marktanteil von 6,2 Prozent entspricht. Ähnlich starke Zahlen konnte die Sendung zuletzt im April 2023 aufweisen. Mit einem bisherigen Zuschauerdurchschnitt von 10 Prozent nimmt „Das perfekte Dinner“ Anlauf auf die beste Quote des Jahres. Entscheiden wird darüber erst die Folge am Freitag, ab 19.00 Uhr.

Das Konzept von „Das perfekte Dinner“ Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren werden kann. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke. Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime. Quelle: Vox

Trotz Datingshow-Flop: Vox auf Erfolgskurs

Auch zur Primetime konnte Vox mithalten. Der Klassiker „Dirty Dancing“ holte in der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen ansehnliche 11,3 Prozent. Ganz im Gegensatz zu „My Mom, Your Dad“: Die Datingshow mit Amira Pocher (30) lief bisher am Dienstagabend zur besten Sendezeit – geriet nach schwachen Quoten aber auf die Abschussliste.

Die Brautmoden-Experten von „Zwischen Tüll und Tränen“ kochen diese Woche bei „Das perfekte Dinner“ und sorgen für starke Quoten. © Screenshot: Das perfekte Dinner/ Vox (Fotomontage)

Stattdessen punktete am Montagabend der Staffelauftakt von „Die Höhle der Löwen“. Auch Investor Ralf Dümmel (56) ist wieder mit dabei. Da er sich mitten in einem Insolvenz-Drama befindet, klärte Vox über seine Zukunft in der Sendung auf. Verwendete Quellen: DWDL