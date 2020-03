Michelle Hunziker erschüttert live aus Bergamo - Oliver Pocher spricht offen über seine Ängste

„Die Quarantäne-WG“ (RTL): Michelle Hunziker ist als Überraschungsgast in der neuen Corona-Show. Sie berichtet über tragische Szenen live aus Bergamo.

Köln - Drei TV-Entertainer treffen sich täglich digital, um sich über die derzeitige Corona-Situation auszutauschen. Dabei kann es ernst, informativ, aber auch mal lustig und unterhaltsam zugehen. Sicher ist: Jeden Tag begrüßen Oliver Pocher, Günther Jauch und Thomas Gottschalk* auf digitalem Weg Überraschungsgäste in ihrer virtuellen Männer-WG. In der zweiten Folge wurde Moderatorin Michelle Hunziker zugeschalten. Was sie live aus dem italienischen Corona-Epizentrum Bergamo zu erzählen hatte, bewegte alle.

„Die Quarantäne-WG“ (RTL): Hunziker berichtet live aus Bergamo über dramatische Zustände

Mit diesen Schilderungen hatten die drei Show-Männer in Quarantäne vermutlich nicht direkt gerechnet. „Wir haben viele, viele Leute, denen es sehr schlecht geht“, erzählt Michelle Hunziker, die sich zur Zeit mit Mann und Tochter in der italienischen Stadt und dem Corona-Epizentrum Bergamo aufhält. Viele Menschen würden alleine zuhause sterben: "Viele alte Menschen können gar nicht mehr ins Krankenhaus gebracht werden. Sie sterben alleine zu Hause." Die Stadt ist mit ihren vielen Kranken überfordert, dasGesundheitssystem gelangt an seine Grenzen, da es zu wenig Hilfe gäbe. Hunziker habe bereits selbst Freunde durch das Virus verloren.

Trost kann sie trotzdem noch finden und ihren Humor hat sie auch noch nicht verloren: Über die Klopapier-Hamsterkäufe in Italien wie in Deutschland scherzt sie:"Das verbindet die Menschen weltweit".

Die Erzählungen lassen auch Witzkanone Oliver Pocher nicht kalt. Er selbst wurde positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich als einziger der drei TV-Männer nicht in freiwilliger Quarantäne.

„Die Quarantäne-WG“ (RTL): Spaßvogel Oliver Pocher wird von Ängsten heimgesucht

Wie Pocher von sich selbst sagt, sei er gewöhnlich nicht „angstgesteuert“. Trotzdem: „ein bisschen Respekt vor der ganzen Geschichte“ habe er schon. Zumal er selbstFälle aus Italien kenne, bei denen die Krankheit schlimmer verlief als sie sich momentan bei ihm und seiner Frau zeigt. Gleichaltrige und ansonsten gesunde Personen mussten dort beamtet werden. Das gibt dann doch schon mal zu denken.

Trotzdem ist der TV-Entertainer immer noch optimistisch und glaubt, dass „alles gut ausgeht“. Mit Ängsten habe er manchmal zu kämpfen, wenn er im Bett liege und das Kopfkino beginnt.

