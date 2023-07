Bares für Rares (ZDF): Jäger tut sich mit Verkauf von Plastik von Tier-Wolff sehr schwer

Von: Sebastian Reichert

Experte Colmar Schulte-Goltz begutachtet bei „Bares für Rares“ (ZDF) eine Tierplastik von Wilhelm Wolff. Hubertus Schroeter tat sich mit dem Verkauf sehr schwer. © ZDF

Eine Tierplastik von Wilhelm Wolff - genannt Tier-Wolff - wird bei „Bares für Rares“ (ZDF) mit Moderator Horst Lichter angeboten. Jäger Hubertus Schroeter tut sich mit dem Verkauf der Hirsch-Skulptur aber sehr schwer.

Köln - In der Folge der beliebten ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ von Donnerstag (27. Juli) mit Moderator Horst Lichter bringt Hubertus Schroeter aus Schleusingen aus dem Landkreis Hildburghausen im südlichen Thüringen eine Tierplastik des Künstlers Wilhelm Wolff zum Verkauf in das Walzwerk in Köln-Pulheim.

Bares für Rares (ZDF): Jäger tut sich mit Verkauf von Tier-Wolff schwer

Doch zurück zu der Tierplastik von Wilhelm Wolff. „Was für ein gewaltiges, monumentales Kunstwerk!“, staunt Horst Lichter. Und Kunsthistoriker Colmar Schulte-Goltz aus Essen ergänzt als Experte zu der dargestellten Szene: „Ja, tragisch. Der schöne Hirsch im Moment des Todes.“

Die Skulptur ist mit der Signatur von Wilhelm Wolff (1816-1887) versehen. Er war ein deutscher Bildhauer und Bronzegießer. Die Spezialität von Franz Alexander Friedrich Wilhelm Wolff - so sein vollständiger Name - waren Tierdarstellungen. Häufig wurde er auch Tier-Wolff genannt.

Mehrere seiner Tierplastiken sind beispielsweise im Bestand der Nationalgalerie Berlin erhalten. Die Hirsch-Skulptur verbindet der Verkäufer, selbst sowohl Forstwirt als auch Jäger, mit Kindheitserinnerungen. „Seit ich Kind war, stand die Figur beim Großvater auf dem Bücherschrank. Insofern ist die Skulptur sehr eng mit meinem Großvater verbunden“, sagt der 64-Jährige.

Experte Colmar Schulte-Goltz beschreibt Wilhelm Wolff mit Blick auf die Plastik als einen „Tierbildhauer, der sein Handwerk verstand“. Er habe die Skulptur „mit einem großen Kunstfertigkeitsanspruch geschaffen“. Dennoch hat er eine schlechte Nachricht für den Verkäufer. Die Figur ist nicht aus Bronze.

„Es ist wohl eine günstigere Variante, die nach dem Tod des Künstlers entstanden ist“, sagt der „Bares für Rares“-Experte. Er datiert die Figur auf die Zeit um 1900. „Es ist Zinkguss, der wie Bronzeguss aussehen soll.“ Der Hirsch ist somit aus bronziertem Zinkguss hergestellt.

Colmar Schulte-Goltz taxiert den Wert auf 800 bis 1000 Euro. Wäre die Skulptur aus Bronze gewesen, hätte der Wunschpreis von Hubertus Schroeter bei 1000 Euro gelegen. „Es war enttäuschend. Aber ich kann nachvollziehen, dass ein Zinkguss nicht so wertvoll wie ein Bronzeguss ist“, sagt der Thüringer, der aktuell in einem Projekt zum Waldumbau und zur Wiederbewaldung tätig ist.

Im „Bares für Rares“-Händlerraum, in dem Elisabeth Nüdling aus Fulda und Fabian Kahl aus Thüringen dieses Mal nicht dabei sind, dafür aber Susanne Steiger aus Köln, tritt Julian Schmitz-Avila gleich als Jagd-Experte auf. „Oh, ein Sechszehn-Ender“, sagt der Kunsthändler aus Bonn beim Blick auf die Hirsch-Skulptur.

Walter „Waldi“ Lehnertz gibt mit 280 Euro das erste Gebot ab - und steigert letztlich auf 500 Euro. Julian Schmitz-Avila erhöht auf 600 Euro. Doch Hubertus Schroeter, langjähriger Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Naturnahe Waldbewirtschaftung (ANW), hängt sehr an der Skulptur und will sie für die Gebote nicht abgeben.

„Für 700 Euro könnte ich mich durchringen“, sagt der Verkäufer. Und Julian Schmitz-Avila stimmt zu. „Ich hoffe, dass es ein befreundeter Jäger für ein kleines Aufgeld mehr übernimmt“, erklärt der Händler. „Der Hirsch, der lange in der Familie war, ist verkauft. Im Moment denkt man noch drüber nach. Aber insgesamt komme ich damit klar“, schließt Hubertus Schoeter ab.