Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten

15 / 19

In der elften Dschungelcamp-Staffel polarisierte kein Kandidat so sehr wie Alexander „Honey“ Keen: Der Ex von GNTM-Gewinnerin Kim Hnizdo provozierte mit seiner arroganten, selbstgefälligen Art. Die äußerste sich nicht nur im Camp, sondern auch in den Dschungelprüfungen, die Honey gerne mal ganz unbekümmert abbrach, bevor sie überhaupt gestartet waren. Während seine Mitbewohner deswegen hungerten, warfen manche Zuschauer ihm eine bewusste Taktik vor. © Screenshot/RTL/RTL+/Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!