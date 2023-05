Promis kriegen 10.000 Euro, wenn sie „Kampf der Realitystars“ abbrechen

Von: Jonas Erbas

Das Team hinter „Kampf der Realitystars“ ist stets für eine Überraschung gut. In Folge 8 gibt es eine üppige Abfindung für den Promi, der am Traumstrand das Handtuch schmeißt.

Phuket – Die aktuelle Staffel von „Kampf der Realitystars“ (mittwochs, 20:15 Uhr bei RTLZWEI) bescherte den Zuschauern in nahezu jeder Folge eine neue, dramatische Wendung: Sarah Knappik (36) durfte sich für einen Teil ihrer Gage zurück in die Show kaufen, während Percival (ohne Alter) und Emmy Russ (24) trotz ihres Rauswurfes per Rückkehrer-Casting eine zweite Chance bekamen. Nun muss in der Sala erneut ausgesiebt werden – mithilfe eines Aufhebungsvertrags …

Neue „Kampf der Realitystars“-Regel: Aufhebungsvertrag bringt 10.000 Euro

Achtung, Spoiler: In Folge 8 ist für die verbleibenden „Kampf der Realitystars“-Kandidaten das Finale zum Greifen nah, doch bevor um das Preisgeld von insgesamt 50.000 Euro gekämpft werden darf, muss sich die Gruppe noch von einigen mehr oder minder liebgewonnenen Mitstreitern verabschieden. Um einen von ihnen zum freiwilligen Ausscheiden zu bewegen, unterbreitet die Produktion den Teilnehmern ein teuflisches Angebot.

Wer einen entsprechenden Aufhebungsvertrag unterschreibt und damit unmittelbar aussteigt, erhält im Gegenzug 10.000 Euro – die werden allerdings direkt vom möglichen „Kampf der Realitystars“-Gewinn der anderen abgezogen, wie Lukas Baltruschat (29) im Beisein seiner Konkurrenten vorliest. Da ist Emmy Russ allerdings schon weg: Weil die Influencerin ohnehin mit einem Rauswurf rechnet, flitzt sie ans andere Ende des Traumstrands, wo das druckfrische Dokument schon zur Vertragsunterschrift bereitliegt.

Dramatische Wendung bei „Kampf der Realitystars“: Percival schnappt Emmy die Unterschrift weg

Vor Ort packen Emmy Russ allerdings offenbar Gewissensbisse: Als sie durch lautes Rufen den Rat von Matthias Mangiapane (39) erbittet, nutzt der ebenfalls angezählte Percival seine Chance: Er betritt das Redaktionsbüro, sperrt die 24-Jährige aus und unterschreibt selbst – sehr zum Ärger der anderen: „Kampf der Realitystars“-Top-Verdienerin Sarah Knappik und die übrigen Sala-Bewohner wirken angefressen, da nun ja ein Fünftel des möglichen Hauptgewinns fehlen.

Weil für Percival die Luft ohnehin eng wird, unterschreibt er schließlich den Vertrag: Er verlässt die Show, erhält dafür allerdings satte 10.000 Euro – die werden direkt vom „Kampf der Realitystars“-Gewinn (50.000 Euro) abgezogen © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Kampf der Realitystars

Percival ist das herzlich egal: Er brauche das Geld, um Schulden abzubezahlen, erklärt vor seinem Abschied – der fällt ihm augenscheinlich ebenso leicht wie die Vertragsunterschrift. Bis zum Finale dürfte sich da noch die ein oder andere Überraschung einreihen. Überraschend war zuletzt auch ein eher ungewöhnlicher Einblick in die RTLZWEI-Show: Sarah Knappik enthüllte, warum ihre Fürze bei „Kampf der Realitystars“ nicht ausgestrahlt werden dürfen. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTL/RTL+; Staffel 4, Folge 8)