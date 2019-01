Lilly Becker platzt Hose bei Promi-Darts-WM - Eklat um unverschämten Moderator und Zuschauer-Plakat 

Lilly Becker ist bei der Promi-Darts-WM 2019 die knatschenge Lederhose geplatzt. Der Moderator verhielt sich danach unverschämt. Und es gab noch einen kleinen Aufreger um ein Zuschauer-Plakat.

Köln - Zum dritten Mal sind bei der Promi-Darts-WM auf ProSieben (live am Samstagabend, 5. Januar 2019, im Maritim-Hotel in Köln) sechs internationale Weltklasse-Spieler an der Seite von Prominenten gegeneinander angetreten. Wie so oft bei diesen Shows, waren die Randgeschichten wichtiger als das Sportliche. Zum Beispiel platzt Lilly Becker während der Show die zu enge rote Lederhose am Po. Sie hatte gerade gefeiert, dass sie mit Peter Wright gegen Dartprofi Gary Anderson und den Comedian Markus Krebs gewonnen hatte. Becker kaschierte den Riss, indem sie ihr Oberteil strammer über ihren Po zog. Der Moderator Christian Düren kommentierte: „Ich glaube, ich muss der Regie mal sagen, deine Hose ist schlicht und ergreifend geplatzt und deshalb wirst du dich jetzt nicht neben mich stellen, ne?“

Und an die Zuschauer gewandt ergänzte Düren sexistisch: „Oder will das das Publikum sehen? Denn die Hose von Lilly Becker ist geplatzt.” Statt entsetzt zu schauen und den Moderator zu tadeln, lachte Lilly Becker. Manche Zuschauer riefen unverschämt: „Ausziehen, ausziehen!“ Dieses Niveau hatte die ProSieben-Show also.

Noch hat ProSieben nicht auf die sexistische Äußerung des Moderators reagiert

Wie die Huffington Post Deutschland schreibt, hat sie den Fernsehsender um eine Stellungnahme zur unangemessenen Reaktion des Moderators gebeten, jedoch noch keine Antwort erhalten.

Worüber am Tag nach der Promi-Darts-WM 2019 außerdem gesprochen wird, ist ein Plakat, das ein Zuschauer sekundenlang hochhielt und damit sein Gesicht verdeckt. Darauf stand „F*** dich, VFL!“. Die Kamera hielt voll drauf.

Übrigens hat Jimi Blue Ochsenknecht an der Seite der deutschen Darts-Hoffnung Max Hopp die Promi-Darts-WM 2019 gewonnen.

