Hüllenlos im Playboy: Promi Big Brother-Frau zieht blank

Na das sind ja mal heiße Aussichten: Am kommenden Freitag startet die neue Promi-Big-Brother-Staffel, die wieder interessante Einblicke in die Wohngemeinschaft der etwas anderen Art zu liefern verspricht. Für ähnliche Einblicke unter ihre Kleidung hat eine der künftigen Container-Bewohnerinnen allerdings schon vorab gesorgt und die Hüllen für den Playboy fallen lassen.

Sylvia Leifheit: Erst Playboy, dann Promi Big Brother

Mal transparent im sexy Netzkleid, mal ganz exotisch mit orientalischem Hüftgürtel, für das Männermagazin hat sich TV-Star Sylvia Leifheit viele abwechslungsreiche Outfits - oder was ob der freizügigen Bilder eben davon übrig bleibt - ausgesucht. Eines haben sie aber alle gemeinsam: Sie lassen wenig Raum für Spekulationen, zeigen dafür aber umso mehr Haut und Kurven.

„Ich möchte die Frauen daran erinnern, wie kraftvoll das Urweibliche wirklich ist“, erklärt Sylvia Leifheit gegenüber Bild.de ihre Motivation, sich für das Männermagazin auszuziehen.

Und damit das Urweibliche eben noch kraftvoller wird, hat die hübsche Blondine extra ein klein wenig nachgeholfen. So gibt Leifheit ganz offen zu, sich die Brüste vergrößert zu haben: „Das habe ich vor zwei Jahren machen lassen. Weil ich Lust und Spaß daran hatte.“

Sylvia Leifheit freut sich auf ihre Zeit bei „Promi Big Brother“

Lust hat Sylvia offensichtlich auch auf die Erfahrung Promi Big Brother gehabt und freut sich daher bereits auf das TV-Experiment. „Es scheint, dass meine innere Reise nun in eine nächste Stufe gehen darf“, so die 43-Jährige. Und sie hat auch schon ganz klare Ziele für ihre Zeit in der Sat.1-Sendung: „Mir geht es darum, uns zu erinnern, dass wir zwar in einer Welt voller Sex leben, die Sinnlichkeit jedoch abhandengekommen ist“.

Sylvia Leifheit im Playboy: Fans begeistert

Umso sinnlicher sind dafür ihre aktuellen Aufnahmen für den Playboy. Ganz stolz hat Leifheit die Titelseite des Männermagazins bereits auf ihrem Instagram-Profil gepostet.

„Wie findet ihr den Playboy“, fragt Sylvia noch ganz scheinheilig in ihrem Kommentar - und kann sich bald vor Lob und Komplimenten gar nicht mehr retten.

So finden die Fans Sylvia nämlich einfach nur einen „Traum“ und die Fotos „Hammer“ - und das offensichtlich so sehr, dass ihnen gleich die Verben abhanden kommen: „Spuckewegbleib Mund offen paralysiert“, so weitere kryptische Kommentare.

Nach heißer Playboy-Bilder: User freuen sich bereits auf Sylvia Leifheit bei Promi Big Brother

Andere bringen ihren Gefallen dagegen etwas genauer auf den Punkt: „Schönheit, Anmut, Ästhetik und niveauvolle Erotik - meine Bewunderung und Verehrung, Madame!“, schreiben sie. „Du bringst mich dazu, meinen ersten Playboy meines Lebens zu kaufen“.

Und auch auf den Einzug in den berühmten Sat.1 Container freuen sich die Fans bereits und verkünden, sie werden sich Promi Big Brother nur ihretwegen ansehen.

Na dann dürften Topquoten ja bereits garantiert sein. Wer ebenfalls die Zuschauerzahlen der Sat.1-Sendung ebenfalls in die Höhe treiben soll und in die bekannte TV-WG zieht, wurde von Sat.1 bereits bestätigt.

