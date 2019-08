Promi Big Brother 2019: Ist Ginger Wollersheim schwanger? Sat.1 überrascht mit kurioser Idee 

Die nächste Schwangere bei Promi Big Brother? Nachdem Sophia Vegas im Vorjahr mit Baby-News überraschte, könnte nun auch Ginger Wollersheim in freudiger Erwartung sein.

Köln - Es sind neue, süße Gerüchte, die gerade in der SAT.1-WG die Runde machen. Nachdem sie anfangs noch zu zwölft in den Container eingezogen waren, werden die Promi Big-Brother-Bewohner eigentlich gerade von Tag zu Tag weniger. Seit dem 16. August muss nämlich in jeder Sendung einer der Kandidaten die Show verlassen - zuletzt war es beispielsweise TV-Detektiv Jürgen Trovato, der nach dem Zlatko-Schock seinen Koffer zu packen hatte.

Doch nun könnte es überraschenderweise einen kleinen Bewohner mehr geben. Der Grund für diese wundersame Brotvermehrung könnte Ginger Wollersheim sein, denn die soll einen Braten in der Röhre haben, wie es der Volksmund ein wenig uncharmant formulieren würde. Oder etwas schöner formuliert: Die 33-Jährige soll in freudiger Erwartung sein.

Das wird nun zumindest hinter vorgehaltener Hand, aber vor laufender Kamera im Camp getuschelt. Doch ist an den süßen Baby-Gerüchten wirklich etwas dran?

Ist Ginger Wollersheim die nächste Schwangere bei Promi Big Brother?

Wenn ja, wäre sie bereits die zweite Kandidatin, die einen kleinen Bewohner mit sich in den Promi Big-Brother-Container schmuggelt. So überraschte bereits im vergangenen Jahr Sophia Vegas, die Ex von Bert Wollersheim, mit ihrem süßen Geständnis, sie würde Nachwuchs erwarten.

Nun ist es ausgerechnet Ginger, die Sophias Nachfolge antreten soll - und das in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, dass die 33-Jährige die neue Frau von Sophias Ex-Mann Bert Wollersheim ist, auch sie könnte derzeit schwanger in der SAT.1-WG sitzen.

Ginger spricht mit Mitbewohnerin Theresia über vermeintliche Schwangerschaft

Das vertraute Ginger nun zumindest ihrer Mitbewohnerin Theresia unter vier Augen, aber vor mehreren Kameras, an. So will SAT.1 gehört haben, dass die 33-Jährige ihrer neu gewonnenen Freundin erzählte, sie warte immer noch auf ihre Tage: „Mal ohne Spaß, wann hätte ich meine Tage bekommen sollen.... ich bin wirklich voll drüber“, gestand Ginger. „Vielleicht bist du schwanger“, so Theresias prompte Diagnose. Vor kurzem brach Letztere selbst allerdings noch in Tränen aus.

Ginger und Bert Wollersheim wünschen sich Nachwuchs

Sollte die einstige Germany‘s-Next-Topmodel-Kandidatin mit ihrer Ahnung nun aber tatsächlich recht haben, würde sich Ginger wohl so richtig freuen. „Das wäre ja mega“, strahlt sie bereits im Camp. Immerhin heißt es, sie und ihr Mann Bert Wollersheim würden schon lange von gemeinsamem Nachwuchs träumen.

Ob sich der Wunsch des Ehepaares nun tatsächlich erfüllt, könnte sich in der nächsten Ausgabe von Promi Big Brother am 19.08 ab 20.15 Uhr aufklären. Am heutigen Abend will Sat.1 der hübschen Blondine dann nämlich die Chance geben, live in der Sendung einen Schwangerschaftstest zu machen. Ob sich die Frau von Bert Wollersheim auf die Idee einlassen wird, das wird sich dann in der Live-Sendung am Montagabend zeigen.

