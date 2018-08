Pascal Behrenbruch vor Promi Big Brother 2018: „Ich war schon immer ein Alphatier!“

Sportler Pascal Behrenbruch geht zu Promi Big Brother 2018. Wie wird das selbsternannte „Alphatier“ mit seinem Einzelkämpfer-Charakter bei den anderen Kandidaten ankommen?

München - Als Pascal Behrenbruch (33) 2012Zehnkampf-Europameister wurde, war er in aller Munde. Doch mittlerweile ist es still um den ehemaligen Leistungssportler geworden. Das will er aber nun ändern. Auf Instagram bestätigte der Leichtathlet seinen Einzug in das Promi Big Brother 2018 Haus.

Wird Einzelkämpfer Pascal Behrenbruch bei den Bewohnern anecken?

Pascal Behrenbruch war schon immer ein Freund deutlicher Worte, was ihm Spitznamen wie „Querkopf“, „Rebell“ und "Enfant terrible" einbrachte. Auch im Vorfeld von Promi-BB präsentiert sich der 33-Jährige als echter Bad Boy. Er sagt von sich selbst: „Ich bin offen, ehrlich, polarisierend und lustig. Ich war schon immer ein Alphatier, Bestimmer und Einzelkämpfer.“ Es könnte interessant werden, wie seine Promi-BB -Mitbewohner, mit denen er ab dem 17. August täglich live auf SAT.1 zu sehen sein wird, auf so viel Testosteron reagieren werden.

Das weiß auch der 1,96-Meter-Athlet selbst: „Im Haus wird das aber sicher schwierig, weil es da bestimmt noch ein paar andere Alphatiere geben wird. Am Anfang werde ich wohl der ruhige Beobachter sein, und wenn ich mir das Ganze einen Tag lang angesehen habe, ergibt sich das dann schon. Bei mir ergibt sich eh ganz viel spontan aus der Emotion heraus,“ so Behrenbruch gegenüber SAT.1.

Auf diese Promi-BB-Mitbewohner hat Pascal Behrenbruch keine Lust

Der Leichtathlet erklärte schon mal, auf welche Kandidaten er gerne verzichten kann: „Ungern würde ich mit Leuten zusammenwohnen, die zum Beispielin einer Reality-Show mitgemacht haben und jetzt total arrogant ankommen und denken, sie wären die großen Stars. Ich habe überhaupt keine Probleme mit Menschen, die nichts in ihrem Leben erreicht haben, wenn man sich mit ihnen nett unterhalten kann. Mit solchen Leuten setzte ich mich gerne ein, zwei Stunden auf eine Parkbank und wir trinken ein Bierchen. Aber abgehobene Leute brauche ich nicht.“

So bereitet sich Pascal Behrenbruch auf Promi Big Brother 2018 vor

Im Container möchte sich Pascal Behrenbruch von seiner besten Seite zeigen - „body-technisch“ gesehen. Deshalb will er bis Promi-BB noch zu seiner alten körperlichen Form zurückfinden: „Ich mache in letzter Zeit mehr Sport, auch wenn es schwierig ist, die abtrainierten Bauchmuskeln wiederaufzubauen. Neulich habe ich zum Spaß mal die Bachelorette angeschaut: Ein paar der Jungs da sind deutlich besser gebaut als ich im Moment. Wenn so einer bei Promi Big Brother dabei ist, sehe ich dagegen natürlich schlecht aus. Das ist aber eigentlich eine ganz gute Motivation, um körperlich noch ein bisschen fitter zu werden. Sonst mache ich eigentlich nichts und gehe ganz unvorbereitet ins Haus“, so der Sportler.

Was macht Promi-BB Kandidat Pascal Behrenbruch heute?

Als ehemals erfolgreicher Leichtathlet ist Pascal Behrenbruch heute noch immerständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen: „Mir fehlen die Abenteuer im Leben. Seit eineinhalb Jahren habe ich keinen Sport und keine richtigen Wettkämpfe mehr gemacht. Ich merke jetzt schon, dass es eine gute Entscheidung war hier mitzumachen, weil ich wieder mehr trainiere und auch ein bisschen nervös bin. Das brauche ich mal wieder. Promi Big Brother ist eine super Herausforderung für mich“, so der 33-Jährige im SAT.1-Interview.

+ Pascal Behrenbruch in Aktion - hier 2013 in Ratingen beim Weitsprung. © Bernd Thissen/dpa

Mittlerweile hat Pascal Behrenbruch einen zwei Jahre alten Sohn, der ihm bei Promi-BB fehlen wird - genau wie seine Freundin. Er arbeitet derzeit als Sportberater für Führungskräfte am Flughafen Frankfurt am Main.

