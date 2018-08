Promi Big Brother 2018: Ex-Bachelorette-Kandidat Johannes Haller gerät mit Sophia Vegas aneinander

Ex-Bachelorette-Kandidat Johannes Haller will es schon wieder wissen: Nach Bachelorette und Bachelor in Paradise hat der 30-Jährige noch nicht genug von Reality-TV-Shows. Bei Promi Big Brother geriet er nun mit Sophia Vegas in Streit.

München - Erst vor Kurzem hat der Ex-Bachelorette-Kandidat Johannes Haller die Liebe bei Bachelor in Paradise gefunden. Zwar ging er als Single aus der RTL-Kuppel-Show, allerdings verliebte er sich in Yeliz Koc (24),ihres Zeichens Ex-Bachelor-Kandidatin, nachdem beide schon ausgeschieden waren. Seit circa zwei Monaten sind die beiden inzwischen ein Paar. Aber trotzdem ist Johannes Haller schon in die nächste Reality-TV-Show eingezogen. Er kann anscheinend einfach nicht genug davon haben. Ober es der Durst nach Ruhm ist? Wer weiß. Dieses Mal gibt er sich der Rundum-Überwachung von Promi Big Brother 2018 hin.

Promi Big Brother 2018: Johannes Haller der Harmoniebedürftige

Nachdem nun Siliva Wollny auf die Baustelle eingezogen ist, gibt es ständig Streitereien zwischen Siliva und Sophia Vegas. Die beiden werden sich wohl auch nicht mehr grün werden. Doch Johannes packt das so gar nicht. Er will vermitteln und sucht Harmonie, will die Stimmung verbessern. Doch statt Verständnis erntet er nur böse Kommentate von Sophia, auch im Gespräch unter zwei Augen mit ihr. "Ich habe die Kotze oben", so die 30-jährige Blondine, die die Baby-Bombe im Container platzen ließ. "Ich muss dir nicht in den Arsch kriechen. Ich suche hier keine Freunde. Ich mochte dich. Spiel hier nicht den Streitschlichter. Ich möchte, dass du mich ab sofort mit dem Thema in Ruhe lässt und die Spannung nicht mehr ansprichst." Dabei wollte er nur eine gute Stimmung erzeugen.

Über diese Ansage ist der Ex-Bachelor-in-Paradise-Kandidat einfach nur genervt und meint: "Das ist so respektlos, wie sie sich mir gegenüber verhält. Die Art, wie sie mit mir spricht. Sie behandelt mich wie einen kleinen Jungen." Ob sich es Sophia so mit Johannes ganz verscherzt hat?

Promi Big Brother 2018: Johannes Haller tauscht Luxusleben gegen Container

Neben Johannes sind auch noch diese weiteren Kandidaten bei Promi Big Brother 2018 in die Villa eingezogen. Einen Vorgeschmack darauf, was uns mit Johannes als Promi-BB-Kandidat alles noch erwarten könnte, gibt uns sein Instagram-Profil. Der 30-Jährige zeigt gerne seinen luxuriösen Lebensstil . Und auch gut vernetzt scheint er zu sein, denn er will genau wissen, dass Chethrin und Daniel Völz tatsächlich etwas miteinander hatten.

Wer ist Promi Big Brother 2018 Kandidat Johannes Haller?

Dem Bachelorette-Publikum dürfte Johannes vor allem als schwäbelnder Segler vom Bodensee in Erinnerung geblieben sein. Der gebürtige Ravensburger musste sich im Bachelorette-Finale 2017 David Friedrich (28) geschlagen geben, für den sich Junggesellin Jessica Paszka (28) entschied.

Neben seiner Reality-TV-Karriere hat der 30-Jährige aber durchaus auch bodenständige Zukunftspläne. Er arbeitet nach wie vor als Außendienstmitarbeiter in der Baumaschinenbranche. Gegenüber dem regionalen Online-Portal „Akzent“ sagte er: „Ich werde jetzt mehr in die Motivationsrichtung gehen. Durch meine Jugendarbeit bei den Pfadfindern habe ich gesehen, dass Jugendliche ihr volles Potenzial oft nicht entdecken. Da möchte ich mit Rat und Unterstützung zur Seite stehen, weil mir das Spaß macht und wichtig ist.“ Und das setzt er auch um: Er produziert unter anderem Motivations-Videos mit Titeln wie „So wirst auch Du in kurzer Zeit selbstbewusst!“

Außerdem lässt Johannes Haller uns auf seinem Youtube-Kanal an alltäglichen Themen, die ihn beschäftigen, teilhaben. Zusätzlich möchte er sich mehr in der Speaker-Szene als Moderator und Sprecher positionieren: „Plaudern kann ich eigentlich ganz gut.“

Promi Big Brother 2018 als erste Beziehungsprobe?

Bei Bachelor in Paradise flirtete Johannes noch heftig mit Svenja, kurz darauf schoss er sie aber eiskalt ab. Seine Beziehung zu Yeliz Koc scheint wohl ernster zu sein. Seitdem Johannes Haller und Yeliz Koc ihre Liebe öffentlich gemacht haben, lassen uns die beiden im Akkord an ihrem Liebesglück und intimen Momenten teilhaben:

Wird das junge Bachelor in Paradise-Paar die zwei Wochen lange Trennung überstehen? Dass TV-Promi-WG‘s echte Liebeskiller für die Kandidaten sein können, wissen wir ja spätestens seit dem Sommerhaus der Stars 2018, infolgedessen sich Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (43) sowie Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker (48) getrennt haben.

