Prince Charming (RTL): Deutschlands erste schwule Dating-Sendung

© Screenshot TV NOW

Es gibt eine neue Dating-Sendung in Deutschland. Es wird jedoch keine Liebe zwischen Mann und Frau gesucht, sondern ein schwules Paar soll durch das Format glücklich werden.

Kreta - Nach zahlreichen Staffeln der Sendungen „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ hat RTL ein neues Format produziert. Es geht auch um Dating und es gibt ebenfalls eine Hauptperson, deren Herz erobert werden soll. Jedoch soll sich dieses Mal kein Paar zwischen Mann und Frau finden, sondern eine Liebe zwischen zwei schwulen Männern soll die Sendung „Prince Charming“ hervorbringen. Die erste Sendung gibt es bereits am Mittwoch (31. Oktober) bei TV NOW.

Das ist der erste deutsche „Prince Charming“

Der erste Traumprinz der ersten schwulen Dating-Show Deutschlands ist Nicolas Puschmann. Der 28-jährige gebürtige Hamburger hat die Qual der Wahl. 20 Kandidaten wollen sein Herz erobern. Ähnlich wie in den bisherigen Bachelor-Formaten wohnen die 20 Single-Männer in einer Villa. Gedreht wurde „Prince Charming“ auf Kreta.

„Prince Charming“ - Deutschlands erste schwule Dating-Show läuft bei TV NOW

Auch wenn „Prince Charming“ Premiere in Deutschland feierte, gab es die Sendung in den USA schon früher. 2016 startete das Format „Finding Prince Charming“ bei dem Pay-TV-Sender Logo.

Der deutsche „Prince Charming“ Nicolas Puschmann sagte in einem Interview mit der Bild-Zeitung, dass die Sendung vor allem zeigen solle, dass es keinen Unterschied zur Hetero-Version gebe. Die Gefühle seien genau so wie bei Mann und Frau. Dadurch soll die Sendung zu mehr Akzeptanz für Homosexuelle in der Gesellschaft beitragen.

Kandidaten könnten sich ineinander verlieben: „Ich habe damit gerechnet“

Eine Gefahr, die es bei den bisherigen Bachelor-Formaten jedoch nicht gab, besteht jedoch. Selbstverständlich könnten sich auch die Kandidaten ineinander verlieben. „Wenn 20 attraktive Männer auf einem Haufen sind, kann es natürlich auch passieren, dass die sich leiden mögen. Ich bekomme das ja nicht mit. Ich bin da ganz rational rangegangen und habe damit gerechnet, dass es passieren könnte“, sagte Puschmann der Bild.

„Prince Charming“ verteilt Krawatten und keine Rosen

Außerdem erhalten die Kandidaten bei der neuen TV-Sendung keine Rosen, wie die Männer und Frauen in den Bachelor-Formaten. Der „Prince Charming“ schickt seine Verehrer mit schwarzen Krawatten in die nächste Runde. Somit geht es am Ende nicht um die letzte rote Rose, sondern um die letzte schwarze Krawatte.

Obwohl „Prince Charming“ von RTL produziert wird, läuft die Sendung nicht im linearen Fernsehen. Die Sendung ist nur als Premium-Content auf TV NOW abrufbar.

