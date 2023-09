Wegen Trennung? WDR erklärt Amira Pochers Fehlen beim „Kölner Treff“

Von: Jonas Erbas

Teilen

Am Donnerstag (31. August) hatten Oliver und Amira Pocher ihr Ehe-Aus verkündet – ihren Besuch beim „Kölner Treff“ hatte die 30-Jährige da schon abgesagt. Nun äußert sich der WDR.

Köln – Über Jahre zählten sie zur Promipaar-Elite Deutschlands, doch nun ist es zwischen Oliver (45) und Amira Pocher (30) aus, wie die beiden jüngst in ihrem Podcast verkündet hatten. Dass der 30-Jährigen angesichts ihrer Trennung offenbar nicht nach einem TV-Auftritt zumute war, ist da nur allzu verständlich.

Amira Pocher doch nicht beim „Kölner Treff“ – WDR kündigt spontanen Ersatz an

Denn eigentlich hätte Amira Pocher an der aktuellen Ausgabe des „Kölner Treffs“ teilnehmen sollen, welche der WDR in seinem Freitagabendprogramm am 1. September gezeigt hatte. Doch es kam anders: Die Moderatorin fehlte in der Runde, an der unter anderem „heute-show“-Satiriker Oliver Welke (57) und Heavy-Metal-Legende Doro Pesch (59) teilgenommen hatten.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Als Ersatz für die Noch-Ehefrau von Comedian Oliver Pocher hatte der WDR stattdessen Heimwerk-Influencerin Laura Kampf (40) eingeladen. Deren „Kölner Treff“-Teilnahme wurde allerdings erst am Donnerstag, also einen Tag vor der Erstausstrahlung, kommuniziert – eben jenem Tag, an dem die Pochers auch ihre Trennung bekannt gegeben hatten.

Die Frauen an Oliver Pochers Seite • 2000: Jessica Schwarz

• 2002 bis 2004: Annemarie Carpendale

• 2005 bis 2009: Monica Ivancan

• 2009 bis 2013: Alessandra Meyer-Wölden

• 2013 bis 2015: Sabine Lisicki

• 2016 bis 2023: Amira Pocher

WDR erklärt Amira Pochers Fehlen beim „Kölner Treff“

Amira Pocher habe ihre „Kölner Treff“-Teilnahme „kurzfristig abgesagt“, äußerte sich der WDR auf Anfrage von IPPEN.MEDIA schriftlich. Einen Nachholtermin habe man allerdings „noch nicht vereinbart“.

Eigentlich hätte auch Amira Pocher in der „Kölner Treff“-Runde, welche der WDR am Freitagabend ausstrahlte, sitzen sollen, doch es kam anders: Kurzfristig wurde ihr Fehlen bekannt gegeben – genau an jenem Tag, an dem sie auch ihre Trennung von Oliver Pocher bestätigt hatte © Beautiful Sports/Imago & Screenshot/WDR/ARD/Kölner Treff

Ihren Fans bleibt das einstige Paar allerdings trotz Trennung weiter erhalten: Ihr beliebter Podcast, der in der Regel wöchentlich erscheint, soll auch weiterhin bestehen bleiben. Das Ehe-Aus der beiden sorgte indes für verschiedenste Reaktionen – auch negativer Art: TV-Moderatorin Verena Kerth (42) reagiert recht gehässig auf die Trennung der Pochers. Verwendete Quellen: wdr.de, WDR-Presseanfrage