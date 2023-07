Schock bei „Hartz und herzlich“: Diese Teilnehmer verlassen die Benz-Baracken

Von: Madlen Trefzer

Teilen

Auszug aus den Mannheimer Benz-Baracken: Diese „Hartz und herzlich“-Familie verlässt die Stadt und zieht ans andere Ende von Deutschland:

Umbrüche bei „Hartz und herzlich“. Eigentlich geht es bei den Bewohnern der Benz-Baracken so gut wie in jeder Folge der Sozialdoku drunter und drüber. Seien sie vom Familienglück, den Niederlagen bei der Jobsuche oder wieder mal mit Ämterstress konfrontiert – vor TV-Deutschland zeigen sich die Teilnehmer der RTLZWEI-Sendung so wie sie sind. Nun aber verlassen diese Darsteller Mannheim:

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

Diese „Hartz und herzlich“-Familie verlässt die Mannheimer Benz-Baracken

Bei dieser Familie ist vor Millionen Zuschauern einiges passiert. Erst kürzlich bekommen die „Hartz und herzlich“-Darsteller Petra und ihr Sohn Pascal Bezüge gestrichen – und das wegen TikTok. Nun verlassen sie Mannheim und verkünden dies in der privaten Facebook-Gruppe „Benz-Baracke-Waldhof news“.

Petra und ihre beiden Kinder Pascal und Selina drehen ein kurzes Video, in dem sie bekannt geben, dass sie nach Dessau in Sachsen-Anhalt ziehen. „Wir verabschieden uns aus Mannheim“, konfrontiert TV-Darstellerin Petra ihre Fans. Hausmeister Michael hilft der Familie natürlich beim Umzug und bekommt dafür einen großen Dank.

Nach 5 Jahren bei „Hartz und herzlich“: TV-Darsteller verlassen die Benz-Baracken

„Das waren jetzt fünf Jahre, in denen wir bei ,Hartz und herzlich’ dabei waren“, fügt Sohnemann Pascal hinzu und verspricht, alle drei Monate die Benz-Baracken zu besuchen. Seinem neuen TikTok-Video zufolge (siehe oben) hält er dieses Versprechen. Den Grund für ihren Umzug geben die RTLZWEI-Bekanntheiten nicht an. Doch dass in ihrem Leben nun ein großes neues Kapitel ansteht, ist wohl kaum ein Geheimnis.

Doch was passiert mit Pascals neuer Freundin, in die er total verliebt ist? Gehen die beiden eine Fernbeziehung ein? Trennen Sie sich oder kommt die junge Frau sogar mit nach Dessau? In der Facebook-Verkündung zum Umzug kristallisiert sich dies nicht heraus. Doch auf die Beantwortung dieser Fragen müssen „Hartz und herzlich“-Fans nicht mehr warten.

Denn Pascal nimmt Kontakt mit MANNHEIM24 auf und verrät es: So geht es weiter mit dem süßen „Hartz und herzlich“-Pärchen nach dem Umzug aus den Benz-Baracken. (mad)