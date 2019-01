Zu harte Dschungelprüfung? Peter Orloff blutend und erschöpft - Moderatoren bleiben knallhart

Peter Orloff schwimmt bei seiner Dschungelprüfung orientierungslos mit einem Boot um den Hals durchs Wasser - Sonja Zietlow schreit ihn an.

Die Zuschauer sind empört über die strenge und harte Dschungelprüfung des 74-jährigen Peter Orloff an Tag 12. Der Kandidat war sichtlich erschöpft und blutete.

Er ist der Dschungelkönig der Herzen: Peter Orloff. Für seine liebe und fröhliche Art wird er in den sozialen Netzwerken schon seit Anfang der Show gefeiert. An Tag 12 musste der 74-Jährige in die Dschungelprüfung - und die fanden einige Zuschauer für den betagten Mann eindeutig zu krass.

Es war die erste Dschungelprüfung, die Peter ganz alleine meistern musste - und obwohl er alles gab und sogar die widerlichsten Aufgaben mitmachte, konnte er nur drei Sterne holen. Auf Twitter entbrannte eine Diskussion darüber, dass die Prüfung zu heftig für den 74-Jährigen gewesen sei - und die Szenen waren wirklich teilweise dramatisch anzusehen.

Dschungelcamp 2019: Peter Orloff blutet bei Prüfung - an beiden Händen verletzt

Das Ganze lief so ab: Erst sollte Peter Orloff in Hunderten Kilos Fischabfällen und Tierinnereien Sterne finden - dafür hatte er 90 Sekunden Zeit und fand nur einen Stern. Im zweiten Teil musste er sich durch Schließfächer durchprobieren, die mit Spinnen, Würmern und anderen Tierchen gefüllt waren, hatte auch hier 90 Sekunden Zeit und fand leider keinen Stern. Dann ging es unter die Dusche: Braunes Wasser kam aus dem Hahn: „Das könnte etwas riechen, das sind nämlich abgestandene Fisch- und Tierinnereien und verrottetes Dschungelwasser“, kommentierte Daniel Hartwich. „Na, man muss sich halt duschen“, fügte Sonja Zietlow noch hinzu.

Unter dem Wasser stehend, sollte Peter zwei Sterne von einem langen Gewinde schrauben und hatte dafür zwei Minuten Zeit. Er schaffte einen - und verletzte sich bei dem Versuch, auch den zweiten Stern so schnell wie möglich abzuschreiben, an den Händen. Der 74-Jährige blutete und Dr. Bob umwickelte seine Hände nur kurz mit Verband - dann musste der Kandidat sofort weiter.

Peter Orloff verliert erschöpft die Orientierung - Sonja Zietlow schreit ihn an

Mit einem Boot um den Hals ging es ins Wasser, er musste aus über dem Wasser hängenden Boxen lebende Tiere und jeweils einen Stern mithilfe einer Schnur in das Boot entleeren. Einen Stern holte Peter, dann findet der betagte Mann sichtlich erschöpft die nächste Box nicht - obwohl er sich so bemühte. Sonja Zietlow fing an ihn anzuschreien - doch es hilft alles nichts, die Zeit war rum.

Im Dschungelcamp 2019 scheitert Peter Orloff an pürierter Schweinevagina mit Kakerlaken

Als krönenden Abschluss bekam Peter Orloff die Dschungel-Variante von Erdbeereis mit Streuseln: Pürierte Schweine-Vagina mit lebenden Kakerlaken. Wenn er es schafft, das „Eis“ innerhalb von 90 Sekunden aufzuessen, gibt es noch einen Stern. Und obwohl er alles gibt und ohne zu murren isst und kaut, ist die Zeit rum, bevor er runtergeschluckt hatte. „Das können wir nicht gelten lassen“, meinte Daniel Hartwich. Und auch das konnte Peter seine Fröhlichkeit nicht rauben: „Aufgeben ist keine Option, drei Sterne für unser Dschungelcamp und ich bin glücklich heute hier gewesen zu sein“, sagte der Kandidat zum Abschluss. Eine andere betagte Dschungelbewohnerin ist schon raus.

Sibylle Rauch hat die Zuschauer nicht überzeugt. Dschungel-Kandidatin Doreen Dietel kam bei den Prüfungen noch nicht so oft zum Einsatz und trauert vor allem ihrem Ex hinterher.

Dschungelcamp 2019: Empörung über Peters strenge und harte Prüfung

Einige Zuschauer empfanden die Prüfung wohl unangemessen hart. Vor allem im Vergleich mit den Prüfungen, die die deutlich jüngeren Kandidaten Gisele und Felix hinter sich haben:

"Können bitte die 31jährige Gisele & der 22jährige Felix zur Prüfung kommen? Ihr müsst die Hand mit Handschuh ausstrecken und ein Adler fliegt hin&her"



"Kann bitte der 74jährige Peter zur Prüfung kommen? Du musst suchen, aufschließen, kurbeln, schwimmen, ziehen, essen,..." #IBES — Julian (@derjulian84) 22. Januar 2019

Der Umgang mit dem 74-Jährigen sorgt für Empörung bei den Fans: „Unfair“, „Peter tut mir leid“, „Peter hat mehr Tipps verdient“ und „Warum sind sie bei Peter so streng?“, lauten nur einige der Reaktionen auf die harte Prüfung.

Außerdem sei das Zeitlimit bei dieser Prüfung im Dschungelcamp völlig übertrieben gewesen - kaum machbar:

Notiz an die Dschungel Regie. Das war scheiße von euch! Die Prüfung mag feststehen aber an den Zeiten hättet ihr für Peter schon Schrauben können. Und wenn er das eis nur ohne Limit hätte essen müssen. Pfui.#IBES — ~Dr.Who() (@DrWhocgn) 22. Januar 2019

Dschungelcamp 2019: Mitgefühl für Peter Orloff nach harter Prüfung

Das Netz schäumt über vor Mitgefühl für den sympathischen Kandidaten. Dass er nicht mehr Sterne geholt hat, liegt den meisten Zuschauern zufolge vor allem an den strengen Zeitlimits. Und Peter hat das Ekel-Eis ganz umsonst gegessen... Das ist wirklich tragisch. Aber immerhin kann den 74-Jährigen nichts so schnell aus der Bahn werfen. Er nimmt die Niederlage gelassen und fröhlich - so wie die Fans es von ihm gewöhnt sind.

