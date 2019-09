„Das perfekte Dinner“: VOX verpixelt halbes Gesicht der Gastgeberin - Wieso?

Eigentlich war der Abend von Antje durchaus gelungen. An Tag drei der Woche zauberte sie bei der VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ ein Menü, mit dem sie sich an die Spitze der Wochenwertung katapultierte. Ihre Mitstreiter David, Beate, Tim und Gereon gaben der Mainzerin jeweils neun Punkte.

Thunfischtatar und geflämmter Lauch auf Misocreme mit Tataki vom Lachs an Ponzu-Sauce als Vorspeise überzeugte ebenso wie Kalbsfilet an Portweinjus mit Pilzrisotto und Thaispargel als Hauptgang. Zum Dessert servierte Antje Rieslingsorbet, Panna cotta und Himbeergelee mit Cheesecake. Doch in Erinnerung dürfte dem Zuschauer, der die Gerichte leider nur sehen, aber nicht probieren kann, vor allem ein anderes Detail bleiben.

Immer wenn die Kamera auf den silbernen Kühlschrank schwenkte, war dieser zum Teil gepixelt. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete dann eine Einstellung gegen Ende der Sendung. Als Antje sich hinsetzte, um mit ihren Gästen anzustoßen, wurde über die Gastgeberin verpixelt, so dass ihr halbes Gesicht kurzzeitig unkenntlich war. Doch warum der Aufwand?

+ Der Kühlschrank von Antje in Nahaufnahme. © Screenshot VOX/TV Now

In näheren Einstellungen ist zu sehen, dass am Kühlschrank zahlreiche Kärtchen und Magneten hängen. Auf diesen steht zum Beispiel „I Love Mainz“, „Schönet Nicki haste an“ oder auch „Mehr trinken, Mädel!“. Auch der zweideutige Ausspruch „Of course size matters - nobody wants a small glass of wine“ ist dort zu lesen. Sprüche wie sie viele Leute am Kühlschrank haben.