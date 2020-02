„Absolut widerlich“: Vox-Zuschauer angewidert von Hobby einer Kandidatin von „Das perfekte Dinner“

Entsetzen vor dem Fernseher: Bei einigen Zuschauern konnte Kandidatin Annelie keine Sympathien sammeln. Grund ist ihr umstrittenes Hobby.

Die Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“ gastiert in Lübeck.

gastiert in Lübeck. Mit dabei ist auch die 27-jährige Kandidatin Annelie.

Mit ihrem Hobby sorgte sie für Empörung bei einigen Zuschauern.

Lübeck - Eine neue Woche bei der Vox-Dokuserie „Das perfekte Dinner“. Diesmal wurde in Lübeck gedreht. Am Montag startete Hobby-Köchin Annelie. Die 27-jährige Social-Media-Managerin kommt aus einer Familie, in der ein besonderes Hobby gepflegt wird. Sie teilt diese Leidenschaft mit ihrem Freund, ihren Vater und ihrem Großvater - doch bei einigen Vox-Zuschauern kam es überhaupt nicht gut an. Die gebürtige Hamburgerin ist nämlich passionierte Jägerin.

„Das perfekte Dinner“ (Vox): Hobby der Kandidatin entsetzt Zuschauer - „Wie ein gruseliger Tierfriedhof“

Bei Annelies Leidenschaft für die Jagd schieden sich die Geister der Vox-Zuschauer. „Dieses Jäger-Haus ist creepy (...) Wie so ein gruseliger Tierfriedhof“, schrieb jemand auf Twitter. Ein anderer Kommentator sieht es auch so. Tote Tiere an Wand und Boden seien „absolut widerlich“. „Ich gebe ihr heute 26 Schrotkugeln“, höhnte ein anderer. Auch über die entsprechende Dekoration ihres Hauses zeigten sich einige Zuschauer irritiert. „Überall Jagdtrophäen. Das ist mir zu viel“, schrieb eine Frau.

Fragwürdige Werbeeinblendung bei Vox - ausgerechnet in dieser „Das perfekte Dinner“-Folge

Kritik gab es auch für den Sender Vox. Denn ausgerechnet die erste Werbeeinblendung in der „Das perfektes Dinner“-Folge war für das vegane Filet des Herstellers Rügenwalder Mühle. Fleisch-Streit gab es bereits mal in einer Folge von der Vox-Sondersendung „Perfekte Dschungel Dinner“.

Nach dem ganzen Tiere erschiessen jetzt #Werbung für veganes Mühlenfilet - ganz mein Humor. #dasperfektedinner — Falcons Crest (@NeuesAusDemNest) February 10, 2020

Empörung bei „Das perfekte Dinner“-Zuschauern - andere finden es heuchlerisch

Doch es gab auch zahlreiche Zuschauer, die die ganze Empörung nicht nachvollziehen konnten. „Bei Normalos, die Fleisch kochen, führt sich hier sonst niemand auf. Freut euch doch, dass sie es selbst schießt und verwertet, statt auf Massentierhaltung zurückzugreifen“, meinte eine Zuschauerin auf Twitter. „Wer Fleisch isst, sollte es auch töten können. Alles andere ist Heuchelei“, pflichtete eine andere bei. Ebenso sah es diese Zuschauerin: „Solange sie diese Tiere, die sie jagt, auch ist, kann man nichts dagegen sagen.“

Solange sie die Tiere, die sie jagt, auch isst, kann man nichts dagegen sagen. Das Schnitzel beim Metzger hat auch jemand umgebracht. #dasperfektedinner — Die Best(i)e (@buenvida24) February 10, 2020

Die anderen Teilnehmer von „Das perfekte Dinner“ waren auch nicht ganz begeistert. Am Ende bekam die Frau mit dem Jagdschein immerhin 29 Punkte. Ob das für den Gesamtsieg am Ende der Woche reichen wird, ist aber zweifelhaft.

mag