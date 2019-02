Penis-Panne beim „Bachelor“! Date am Strand gerät außer Kontrolle

Uuups! Penis-Panne beim „Bachelor“ 2019! Als Andrej und Vanessa merken, dass sie am FKK-Strand sitzen, gerät das Dream Date außer Kontrolle.

Update vom 20. Februar: Hihi! Kicher, kicher! Das Dream Date mit Vanessa auf Kuba findet an einem FKK-Strand statt. Als der Bachelor und Vanessa beim romantischen Dinner an einem Tisch neben dem Meer sitzen, passiert, was zwangsläufig passieren muss. Im Hintergrund laufen nackte Menschen vorbei. Und RTL pixelt den Penis eines Mannes.

Erst als die Nackten an Bachelor Andrej und Vanessa vorbeiziehen, merken beide, dass sie sich an keinem normalen Strand befinden. Plötzlich crashen zwei hüllenlose Herren das Dream Date. Vanessa dreht sich erschrocken um. Dann fragt sie kichernd: „Ist das hier FKK-Bereich? Geil!“ Andrej kann sich das Lachen nicht verkneifen: „Eventuell...“ Das Dream Date gerät wegen der unfreiwilligen Komik außer Kontrolle, die Romantik ist für den Moment futsch!

Vanessa sagt über die Szene mit den Nackten vor der RTL-Kamera: „Hat für einen Lacher zwischendurch gesorgt.“ Sie fand den Zipfel-Zwischenfall so lustig, dass sie zu Andrej sagt: „Können wir nicht auf Replay drücken?“ Nein, RTL wiederholt die Szene nicht. Man kann die Bachelor-Folge aber im Stream bei TV Now schauen.

Bachelor: Überraschende Wendung bei Dream Dates - Andrej ist schockiert

Kuba - Langsam aber stetig neigt sich die Zeit im Paradies dem Ende zu. Die Kandidatinnen beim „Bachelor 2019“ reisen ein letztes Mal in die Sonne, um Andrej Mangold näher zu kommen. Nach den ereignisreichen Homedates geht es vom grauen Deutschland wieder zurück an die Traumstrände. Dabei durften sich in der letzten Nacht der Rosen Eva, Jennifer und Vanessa über eine Rose und die Eintrittskarte zu traumhaften Einzeldates freuen. Sie sind die letzten drei Kandidatinnen. Die folgende Zeit wird die letzte Zweisamkeit vor dem großen Finale. Doch nicht alles läuft so, wie geplant.

Andrej Mangold: „Der will uns wohl verarschen“

Bevor es für die Ladies zu ihren Dream Dates geht, müssen sie sich den begehrten Bachelor noch einmal teilen. Denn Andrej Mangold plant ein allerletztes Gruppendate. Es geht zurück nach Mexiko. In das Land, „in dem alles begonnen hat“, so Andrej. Doch ob das den Ladies gefällt? Wollen sie ihren Andrej doch ganz für sich alleine haben. „Klar denkt man an Konkurrenz“, meint Jennifer.

Traumhaft wird es dennoch. Die vier Turteltauben fliegen in einem Heißluftballon romantisch über den Wolken. Die Pyramiden von Teothihuacán und unendliche Weiten unter sich. Bei der Landung endet die Traumwelt abrupt. „Der will uns wohl verarschen“, kann der Bachelor nur schockiert ausrufen. Und „Oh Gott, oh Gott, oh Gott“, kommt von Vanessa, Eva und Jenny. Denn der Fahrer des Luftschiffes lenkt das Gefährt zielsicher in einen Busch. Andrej und seine Ladies landen mitten in den Ästen. „Das war wohl nicht so geplant“, hofft der Bachelor.

+ Mit Andrej Mangold schweben die Ladies über den Wolken - und landen mitten in einem Busch. © TVNOW

Es geht nach Kuba - Die Dream Dates beim Bachelor 2019

Jetzt wollen es die Ladies aber wissen. Wohin geht es in den Dream Dates? Die aufregendste Zeit der RTL-Staffel steht an und Andrej Mangold lässt seine Traumfrauen nicht länger zappeln. Über den Dächern der Stadt verkündet er das nächste Reiseziel. „Da gibt’s exzellente Zigarren“, verrät der Bachelor. Die Kandidatinnen sind begeistert. Es steht fest: Die Reise wird sie nach Kuba führen.

Traumhafte Strände, karibischer Flair, Sonne satt und Zeit zu zweit. Dabei Salsa tanzen in den bunten Straßen Havannas, romantische Ausflüge und vielleicht eine gemeinsame Nacht? In der Hauptstadt der karibischen Insel wird es spannend. Romantik und innige Momente garantiert. „Das wird nochmal einiges toppen“, verspricht Andrej Mangold.

Bachelor 2019: Die nächste Panne für Andrej Mangold

Allerdings. Die Dream Dates toppen vor allem die Pannen und Peinlichkeiten der letzten Stunden. Nach der Fehllandung des Heißluftballons wird es für Vanessa im Dream Date unangenehm. Denn während die beiden Turteltauben am Sandstrand Kubas verliebt die letzten gemeinsamen Minuten genießen, ahnt Vanessa nicht, wo sie gelandet ist. Bis im Hintergrund weitere Personen auftauchen.

„Ist das hier FKK-Bereich?“, fragt die 26-Jährige schockiert beim Frühstück, als einige nackte Gestalten vorbeischlendern. Richtig erkannt, das Bachelor-Pärchen hat seinen Tisch gekonnt an einem FKK-Strand aufgebaut. Ganz schön ablenkend. Die Blicke der Beiden wandern regelmäßig zum Strand. Ob das die letzte zweisame Zeit und das ernste Gespräch zerstört? Und war das die letzte Panne der eigentlich perfekt geplanten Dream Dates? Das wird sich am Mittwoch, 20. Februar, in der 8. Folge der RTL-Kuppelshow zeigen.

